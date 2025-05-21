ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Ενημερώνει για απάτη μέσω ψευδούς ιστοσελίδας

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως έχει εντοπιστεί διαδικτυακή απάτη μέσω της ιστοσελίδας:

https://winsideby.com

Η εν λόγω σελίδα χρησιμοποιεί παράνομα το λογότυπο και την ταυτότητα της εταιρείας καθώς και του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, με σκοπό να παραπλανήσει τους χρήστες και να τους αποσπάσει προσωπικά στοιχεία.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Διευκρινίζουμε ότι:

Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με την παραπάνω ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενό της είναι ψευδές και παραπλανητικό.

Οποιαδήποτε "προσφορά", "δώρο" ή άλλη υπόσχεση στη συγκεκριμένη σελίδα δεν ισχύει και δεν προέρχεται από την ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε.

Συστήνουμε στο κοινό:

Να μην συμπληρώνει φόρμες, να μην κοινοποιεί και να μην ακολουθεί συνδέσμους από τέτοιου είδους σελίδες.

Να χρησιμοποιεί μόνο τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους:

www.ktelherlas.gr

Τα επίσημα social media της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε.

