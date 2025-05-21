Κρήτη: Ξάφριζε Ιερούς Ναούς και συνελήφθη
clock 20:29 | 21/05/2025
newsroom ekriti.gr

Εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών σε δύο Ιερούς Ναούς στα Χανιά από τις 04/06/2024 μέχρι και 15/05.2025 στα Χανιά. Ο 60χρονος -σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία- που στόχευε σε ιερούς ναούς έκλεψε συνολικά άγνωστο χρηματικό ποσό, το Επιμανίκειο του Αγίου Σπυρίδωνα και ένα φωτοβολταϊκό προβολέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκαν, σήμερα (21.05.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 6 περιπτώσεις κλοπών σε δύο Ιερούς Ναούς οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 60χρονου  κατηγορούμενος για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών, ενώ συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω δράστης κατά το χρονικό διάστημα από 04.06.2024 έως 15.05.2025 είχε διαπράξει έξι (6) περιπτώσεις κλοπών σε δύο Ιερούς Ναούς αφαιρώντας συνολικά άγνωστο χρηματικό ποσό, το Επιμανίκειο του Αγίου Σπυρίδωνα και ένα φωτοβολταϊκό προβολέα.

Κατόπιν ανωτέρω, σήμερα το πρωί (21.05.2025), πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, διαρρηκτά εργαλεία, μία κουκούλα (full face) και είδη ένδυσης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Χανίων.

Κλοπές Εκκλησια
