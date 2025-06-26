Κρήτη: Τέσσερις συλλήψεις για όπλα - Είχαν καραμπίνα, δεκάδες σφαίρες και μαχαίρια

Στη σύλληψη δυο 22χρονων, ενός 60χρονου και 25χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, γεμιστήρας και φυσίγγια διαφόρων τύπων

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες (25.06.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Κανδάνου- Σελίνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τέσσερις ημεδαποί (δυο 22χρονοι,60χρονος και 25χρονος)

κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, από αστυνομικούς

της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

Κυνηγετικό όπλο,

Γεμιστήρας πολεμικού στρατιωτικού όπλου

-273- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

- 4- μαχαίρια και

διόπτρα

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

