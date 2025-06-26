Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Αυτές είναι οι δύο νέες αλλαγές που έρχονται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Βελτιωμένη ασφαλιστική διάταξη για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αναμένεται να περιλαμβάνει εκτός μεγάλου απροόπτου το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο προβλέπεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μάλιστα σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, στην εν λόγω διάταξη θα αναφέρονται τα εξής:

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που θα ενταχθούν στην πρώτη κλίμακα της ΕΑΣ -λόγω της προσαύξησης που θα δοθεί στη σύνταξή τους από την προσμέτρηση των ενσήμων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους- θα απαλλάσσονται πλήρως από αυτήν και σε μόνιμη βάση.

Παγώνει η ΕΑΣ για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που υπόκεινται ήδη σε Εισφορά Αλληλεγγύης και που μπορεί να μεταβούν σε διαφορετική κλίμακα από την υφιστάμενη επειδή προσαυξάνεται η σύνταξη τους.

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος της διάταξης είναι να μην μειώνεται το τελικό ποσό της σύνταξης του ασφαλισμένου λόγω της προσαύξησης που του χορηγείται είτε γιατί βρίσκεται στο 1ο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης είτε γιατί αλλάζει κλίμακα. Αυτό εκτιμάται πως αφορά δυνητικά περισσότερους από 230.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.

Οι κρατήσεις

Οι κρατήσεις της ΕΑΣ που γίνονται από την 1η Ιανουαρίου του 2025 στις κύριες συντάξεις των ασφαλισμένων κυμαίνονται μεταξύ 3% με 14%. Αναλυτικά η ΕΑΣ είναι:

3% για τις συντάξεις των 1.434 ευρώ με 1.741 ευρώ.

6% για τις συντάξεις των 1742 ευρώ με 2.048 ευρώ.

7% για τις συντάξεις των 2.049 ευρώ με 2.355 ευρώ.

9% για τις συντάξεις των 2.356 ευρώ με 2.662 ευρώ.

10% για τις συντάξεις των 2.663 ευρώ με 2.970 ευρώ.

12% για τις συντάξεις των 2.971 ευρώ με 3.277 ευρώ.

13% για τις συντάξεις των 3.278 ευρώ με 3.584 ευρώ.

14% για τις συντάξεις των 3.585 ευρώ και άνω.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως η κλίμακα της ΕΑΣ για έναν συνταξιούχο δεν αλλάζει εάν το εισόδημα του μετά την προσαύξηση ξεπερνά τα 1.434 ευρώ (με βάση την κλίμακα του 2025).

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προσμέτρηση των επιπλέον ενσήμων

Θα εξακολουθούν να προσμετρούνται τα επιπρόσθετα ένσημα για όλους τους εργαζόμενους συνταξιούχους (νεότερους μετά το 2026 και παλαιότερους) με στόχο την προσαύξηση της σύνταξης τους.

Πάντως οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν διακόψει οριστικά την εργασία τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για την προσμέτρηση των ενσήμων τους.

Επίσης επισημαίνεται πως η ΕΑΣ είναι η εισφορά που αποταμιεύεται στο «κουμπαρά» του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή στο ΑΚΑΓΕ και που αποδίδει στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

πηγή: enikonomia.gr

