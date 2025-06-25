Οι φόροι που απομυζούν τα νοικοκυριά και αυξάνουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

Συνεχίζεται η αφαίμαξη των νοικοκυριών με τη διατήρηση των υψηλών συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος, αλλά καις την έμμεση φορολογία, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούνται τα υπερπλεονάσματα του προϋπολογισμού.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 28.969 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.632 εκατ. ευρώ ή 6% έναντι του στόχου.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων πάνω από τους στόχους που είχε θέσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν είναι τυχαία, αλλά αποδίδεται:

Στη διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ (24%) στα επίπεδα που διαμορφώθηκε την περίοδο των μνημονίων και είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ.

Στην ακρίβεια, η οποία σε συνδυασμό με τους αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ παράγει αυξημένα έσοδα.

Στο πάγωμα των συντελεστών της φορολογικής κλίμακας σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η μη τιμαριθμοποίησή της να αυξάνει δυσανάλογα τον φόρο εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 26.954 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.677 εκατ. ευρώ ή 6,6% έναντι του στόχου, εξέλιξη την οποία το ΥΠΕΘΟΟ την αποδίδει

Στην είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώμενου ύψους 665 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και

Της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (Φ.Π.Α, ΕΦΚ κ.λπ.) και της καλύτερης απόδοσης των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Από τα στοχιεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει επίσης ότι:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 10.995 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 271 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 2.789 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.530 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 139 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος ανήλθαν σε 9.167 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 967 εκατ. ευρώ εκ των οποίων:

ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 817 εκατ. ευρώ,

οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 221 εκατ. ευρώ,

ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου λόγω εμπροσθοβαρούς πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Φόροι στην κατανάλωση

Όμως, από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτουν οι κρυφές επιβαρύνσεις από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καθώς:

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν συνολικά κατά 271 εκατ. ευρώ, αλλά ο ΦΠΑ επί των αγαθών και υπηρεσιών πλήν των καυσίμων και των καπνικών αυξήθηκε κατά 346 εκατ. ευρώ, που αντανακλά την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις καθημερινές συναλλαγές, ενώ ο ΦΠΑ επί των καυσίμων επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών. Οι μεταβολές αφορούν στις εισπράξεις σε σχέση με τους στόχους του υπουργείου Οικονομικών. Σε σύγκριση ωστόσο με τις εισπράξεις του 2024 προκύπτει πως η αύξηση στα συνολικά έσοδα του ΦΠΑ ανήλθε σε 808 εκατ. ευρώ ή 7,9%, ενώ ο ΦΠΑ επί των καθημερινών αγορών και συναλλαγών των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 9,6% ή κατά 870 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ αυξήθηκαν συνολικά κατά 58 εκατ. ευρώ, αλλά οι ΕΦΚ επί των ενεργειακών αγαθών αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, σε σχέση με τους στόχους του ΥΠΕΘΟΟ. Επίσης, σε σχέση με τις εισπράξεις από τον ΕΦΚ το πεντάμηνο του 2024 προκύπτει επίσης αύξηση κατά 90 εκατ. ευρώ ή κατά 5,6%.

