Κρήτη: Σχεδόν γεμάτα τα ξενοδοχεία - Με τουρίστες ως το Νοέμβριο

Σχεδόν γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία της Κρήτης αυτή την περίοδο, με την πληρότητα να αγγίζει ακόμη και το 90%.

Παρότι η τουριστική περίοδος θα διαρκέσει έως τα μέσα Νοεμβρίου, η πλειονότητα των πτήσεων από το εξωτερικό ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με θετικό πρόσημο, καθώς σημειώθηκε άνοδος 3,17% στις αφίξεις εσωτερικού και 4,06% στις διεθνείς.

Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει τη συνολική πορεία του έτους, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να έχει ήδη εξυπηρετήσει 8,81 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή της χρονιάς.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να επισκεφθούν το νησί εκτός της περιόδου αιχμής, αποφεύγοντας τις πολύ υψηλές τιμές, τη ζέστη και τον συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου. Οι πιο ήπιες καιρικές συνθήκες που διαρκούν πλέον για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθιστούν την Κρήτη ελκυστικό προορισμό και κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Όσον αφορά τη μειωμένη κίνηση στα έσοδα της εστίασης στην Ανατολική Κρήτη, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι τουρίστες είναι πλέον ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δαπάνες τους.

Έρχονται διαβασμένοι, γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα φάνε και αποφεύγουν τις υπερβολές. Πρόκειται για μια γενικότερη τάση που συνδέεται τόσο με τις αλλαγές στις καταναλωτικές τους συνήθειες όσο και με την ευρύτερη οικονομική συγκυρία.

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