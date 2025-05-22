Κρήτη: Σε συναγερμό το Λιμενικό - 98 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Στην επιχείρηση διάσωσης 51 αλλοδαπών προχώρησαν χθες το απόγευμα (21/05) οι Λιμενικές Αρχές, καθώς ενημερώθηκαν για την άφιξή τους κοντά στον Τίμιο Σταυρό, μεταξύ Χώρας Σφακίων και Λουτρού.

Στο σημείο που εντοπίστηκαν, κοντά στο ιστιοφόρο που τους μετέφερε, βρέθηκε δύναμη του Λιμενικού αλλά και της Αστυνομίας.

Οπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν ολόκληρες οικογένειες ανάμεσα στα 51 άτομα, ενώ ειδικότερα 31 άντρες, 8 γυναίκες και 12 ανήλικοι. Οι 33 δήλωσαν πως είναι από το Αφγανιστάν και οι 18 από το Ιράν.

Νέα καραβιά το βράδυ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ακόμη βάρκα εντοπίστηκε να προσεγγίζει τη Γαύδο. Περισυνελέγησαν 47 άτομα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε δύο μόλις 24ωρα τις προηγουύμενες ημέρες περισυνελέγησαν 530 άτομα και σχηματίστηκαν 11 δικογραφίες για πάνω από 20 διακινητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ: Σήμερα γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας - Πάντα στην κορυφή της ενημέρωσης της ψυχαγωγίας και της ακροαματικότητας

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο