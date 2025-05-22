ΤΡΙ.02 Ιου 2026 12:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Σε συναγερμό το Λιμενικό - 98 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
μετανάστες
clock 10:52 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στην επιχείρηση διάσωσης 51 αλλοδαπών προχώρησαν χθες το απόγευμα (21/05) οι Λιμενικές Αρχές, καθώς ενημερώθηκαν για την άφιξή τους κοντά στον Τίμιο Σταυρό, μεταξύ Χώρας Σφακίων και Λουτρού.

Στο σημείο που εντοπίστηκαν, κοντά στο ιστιοφόρο που τους μετέφερε, βρέθηκε δύναμη του Λιμενικού αλλά και της Αστυνομίας.

Οπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν ολόκληρες οικογένειες ανάμεσα στα 51 άτομα, ενώ ειδικότερα 31 άντρες, 8 γυναίκες και 12 ανήλικοι. Οι 33 δήλωσαν πως είναι από το Αφγανιστάν και οι 18 από το Ιράν.

Νέα καραβιά το βράδυ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ακόμη βάρκα εντοπίστηκε να προσεγγίζει τη Γαύδο. Περισυνελέγησαν 47 άτομα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε δύο μόλις 24ωρα τις προηγουύμενες ημέρες περισυνελέγησαν 530 άτομα και σχηματίστηκαν 11 δικογραφίες για πάνω από 20 διακινητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ: Σήμερα γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας - Πάντα στην κορυφή της ενημέρωσης της ψυχαγωγίας και της ακροαματικότητας

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis