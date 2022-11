Κρήτη: Εβδομάδα ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα από 14 - 18 Νοεμβρίου

Εβδομάδα ενημέρωσης από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου για τα Βλαστοκύτταρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλικού Αίματος - World Cord Blood Day (15η Νοεμβρίου) διοργανώνεται - για έκτη συνεχή χρονιά - από τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης (ΔηΤΟΒ Κρήτης) της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης.

Στις προγραμματιζόμενες δράσεις συμμετέχουν φέτος και οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης - Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων - η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τo Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος ‘Αιματοκρήτης’, ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Χανίων ‘Ορίζοντας’, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνης ‘Δοτες Ζωης’, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, ο Σύλλογος φίλων Αιματολογικής Κλινικής Ηρακλείου ‘Αναγέννηση’ καθώς και το Κένρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου (ΚΔΑΠ).

Οι δράσεις της Εβδομάδας Ενημέρωσης έχουν σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την αξία της δωρεάς του ομφαλικού αίματος, αλλά και την ανάδειξη των θεραπευτικών δυνατοτήτων και εφαρμογών.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται από την ΔηΤΟΒ Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ (Κλινικές Αιματολογική και Αγγειοχειρουργική), η μελέτη και αξιοποιήση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια για διαβητικούς ασθενείς με χρονια έλκη, προάγοντας την κλινική χρήση του ομφαλικού αίματος.

Επίπλέον, η ΔηΤΟΒ Κρήτης διεθέτει στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών (WMDA), μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) της χώρας μας, 100 νέες μονάδες ομφαλικού αίματος, δώρα ζωής για συνανθρώπους μας.

Δράσεις Εβδομάδας Ενημέρωσης

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στις 6:00 μ.μ. το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης θα φωταγωγηθεί στα χρώματα της ΔηΤΟΒ Κρήτης.

Παράλληλες δράσεις φωταγώγησης θα πραγματοποιηθούν – για πρώτη φορά - την ίδια ημέρα και ώρα απο τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, φωτίζοντας το κτίριο της Περιφέρειας στο νησί της Ρόδου.

Ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Νεκτάριος Παπαβασιλείου, δήλωσε: «Η 7η ΥΠΕ Κρήτης αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτελείται απο την ΔηΤΟΒ Κρήτης, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα μονάδων ομφαλικού αίματος (ΟπΑ) ως εναλλακτική πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων – όχι μόνον για την Κρήτη, αλλά και την χώρα συνολικά - ωστε να αυξάνεται η πιθανότητα εύρεσης συμβατών δοτών για χρήση στις μεταμοσχεύσεις. Η 7η ΥΠΕ στηρίζει την καινοτόμο μελέτη της ΔηΤΟΒ Κρήτης και του ΠΑΓΝΗ για την αξιοποιήση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια από το ΟπΑ για τη θεραπεία διαβητικών ασθενών με χρόνια έλκη».

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Γιώργος Χαλκιαδάκης, επεσήμανε ότι: «Η ΔηΤΟΒ Κρήτης εργάζεται με δυναμική παρουσία σε εθνικά και ευρωπαϊκά κλινικά και ερευνητικά προγράμματα αιχμής, συμπληρώνοντας παράλληλα το ακατάπαυστο έργο της Αιματολογικής Κλινικής, με μοναδικό γνώμονα την άριστη παροχή υπηρεσιών και καινοτόμων θεραπειών»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης τόνισε ότι: «Η εβδομάδα ενημέρωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο η ΔηΤΟΒ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλικού Αίματος και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συνεργασία υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων και της σχολικής κοινότητας,, συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της επίγνωσης και της ευαισθητοποίησης της σχετικά με την ανεκτίμητη αξία της δωρεάς ομφαλικού αίματος και τις σημαντικές θεραπευτικές εφαρμογές που επιτρέπει η αξιοποίησή του.

Η φετινή συνένωση γνώσεων και δυνάμεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρόκειται να συμβάλει περαιτέρω στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της ανάπτυξης μιας κουλτούρας ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, με επίκεντρο την προστασία και διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής».

O Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που επιτελείται στο νησί της Κρήτης, μέσω νέων ιατρικών εφαρμογών, αξιοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες του ομφαλικού αίματος – είτε απο δωρεά μονάδων που πληρούν τα κριτήρια για κλινική χρήση στις μεταμοσχεύσεις ή αναξιοποιήτων μονάδων βάση διεθνών κριτηριών - απο την ΔηΤΟΒ Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης θα στέκεται πάντα αρωγός, στην προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων εφαρμογών που προάγουν και διασφάλιζουν τις βέλτιστες θεραπευτικές πρακτικές προς όφελος της δημόσιας υγείας».

Η Εντεταλμένη σύμβουλος επί των θεμάτων Εθελοντισμού και διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης με φορείς και οργανώσεις, Γεωργία Μηλάκη δήλωσε: «Συμμετέχουμε στις κοινές δράσεις της Εβδομάδας Ενημέρωσης με σκοπό την ανάδειξη της αξίας της ενεργού συμμετοχής σε πράξεις δωρεάς και της ενημέρωσης για τη χρησιμότητα φύλαξης του ομφαλικού αίματος για τις πολλαπλές θεραπευτικές ιδιότητες του, όπως έμπρακτα μας υποδεικνύει η ΔηΤΟΒ Κρήτης μέσα απο το σημαντικό έργο της. Το φετινό μήνυμα ζωής είναι ακόμα πιο δυνατό, αγκαλιάζει όλη την Κρήτη, με τη συμμετοχή όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης, ώστε όλοι μαζί να προβαίνουμε σε πράξεις δωρεάς, όπως του ομφαλικού αίματος που μπορεί να αξιοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς».

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Αιγαίου, Χαρούλα Γιασιράνη, δήλωσε: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Περιφέρεια Κρήτης σε αυτόν τον κοινό σκοπό για την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά ομφαλικού αίματος και την αξία που έχει αυτή η δωρεά για άτομα με αιματολογικές ασθένειες. Στηρίζουμε τη συστηματική και πολύτιμη προσπάθεια της ΔηΤΟΒ Κρήτης, με τη βοήθεια της οποίας κάποιοι συνάνθρωποί μας κερδίζουν το δώρο της ζωής».

Η Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και της ΔηΤΟΒ Κρήτης, κ. Ελένη Παπαδάκη, ανέφερε: «Είναι χαρά μας που και εφέτος – με διευρυμένο κύκλο συνεργατών - πραγματοποιούμε για έκτη συνεχή χρονιά την Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα και το ομφαλικό αίμα. Η Παγκόσμια αυτή ημέρα μας δίδει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα του έργου της ΔηΤΟΒ Κρήτης και να αναδείξουμε τον σημαντικό ρόλο των Δημοσίων Τραπεζών ομφαλικού αίματος στη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο Μεταμοσχεύσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής. Τονίζουμε ακόμα μία φορά την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές αύξησης Δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ιδιαίτερα από περιοχές με «δύσκολα» αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ώστε να αυξάνεται, η πιθανότητα εύρεσης συμβατών μοσχευμάτων για όσους ασθενείς με αιματολογικά προβλήματα χρήζουν μεταμόσχευσης, Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς επίσης το ΠΑΓΝΗ και την 7η ΥΠΕ για τη διαρκή στήριξη τους στο έργο της ΔηΤΟΒ Κρήτης, όπως και την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου και όλους τους συλλόγους και συνεργάτες, για την ενεργή σύμπραξη τους στην διάδοση του μηνύματος μας».

Παράλληλα, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας, από τις 17:00 έως τις 20:00 κατά τη διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμός Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος ‘Αιματοκρήτης’, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα στηθεί ενημερωτικό περίπτερο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη δωρεά ομφαλικού αίματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν έντυπο υλικό και πληροφορίες από εθελοντές του συλλόγου και το προσωπικό της ΔηΤΟΒ Κρήτης. Στη δράση συμμετέχουν γονείς και παιδιά απο το ‘Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Δ. Ηρακλείου’ Αγ. Ιωάννη, με σκοπό την διάδοση του μηνύματος της αξίας της δωρεάς ομφαλικού αίματος για την ίαση ασθενειών, και της συμμετοχής σε πράξεις εθελοντισμού και αλληλεγγυής προς το κοινωνικό σύνολο και τον συνάνθρωπο.

Παράλληλες δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Ενημέρωσης πραγματοποιούνται:

στα Χανιά, στις 15 Νοεμβρίου, στο γραφείο του Σύλλογοί ‘Ορίζοντα’ από τις 9:00 έως τις 14:00 με διάθεση ενημερωτικού υλικού και πληροφορίες από το προσωπικό του Συλλόγου.

στο Ρέθυμνο, στις 14 και 15 Νοεμβρίου, απο τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ‘Δοτες Ζωης’ και σε συνεργασία με τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης, στο χώρο της Αιμοδοσίας Γ. Νοσοκομείου Ρεθύμνου απο τις 08:00-13:00 & 16:00-19:00.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, πάνω από εκατό (100) μαθητές από τέσσερα (4) Λύκεια θα ενημερωθούν για το εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο των Βλαστοκυττάρων και των εφαρμογών τους στην Ιατρική και τη Βιολογία, καθώς και στις διαδικασίες της ΔηΤΟΒ Κρήτης, από το Επιστημονικό προσωπικό της ΔηΤΟΒ Κρήτης και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης της Ιατρικής Σχολής. Επίσης, τέσσερις (4) μαθητές των Λυκείων που θα συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα, όπως κάθε χρόνο, να εκπαιδευτούν στο Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης της Ιατρικής Σχολής, για ένα μήνα τον Ιούνιο/Ιούλιο 2023.

Καθ’όλη την Εβδομάδα, το ευρύ κοινό - για τέταρτη συνεχή χρονιά - μπορεί να επισκεφτεί διαδικτυακά την ανανεωμένη, με νέα έργα, Εικονική Εικαστική Έκθεση ιατρών και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίων του Εξωτερικού «Multipotent colors: Painting for the Stem Cells Awareness Week», με τα δικά τους μήνυματα ζωής, όπως τα βιώνουν οι ίδιοι μέσα απο την κλινική και την επιστημονική δράση τους. Επίσης, μέσα απο το τραγούδι της Ολίνας «It’s not a secret anymore» (μετ. Δεν είναι πιά Μυστικό), επικοινωνείται η αξία της δωρεάς του ομφαλικού αίματος δίδοντας ενα αισιόδοξο μήνυμα ελπίδας μέσα απο την εθελοντική προσφορά και την γέννηση ενός παιδιού.

Η Εβδομάδα έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της νόσου covid-19.

Νέα, Ανανεωμένη Ιστοσελίδα για την ΔηΤΟΒ Κρήτης

Κατά την Εβδομάδα Ενημέρωσης εγκαινιάζεται η νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της ΔηΤΟΒ Κρήτης www.cordbloodbankcrete.gr, η οποία προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα, ευκολία πλοήγησης και εμπλουτισμένο περιεχόμενο. Μερικά απο τα χαρακτηριστικά της νέας ιστοσελίδας είναι:

Αναδιαθρωμένη αρχική σελίδα με πιο διαδραστική και σύγχρονη δομή, παρέχοντας σαφή επισκόπηση του Έργου και των υπηρεσιών της ΔηΤΟΒ Κρήτης

Εικονική ξενάγηση και γνωριμία με την Επιστημονική Ομάδα της ΔηΤΟΒ Κρήτης

Εύκολη και σαφή ενημέρωση για την Διαδικασία Δωρεάς ομφαλικού αίματος, της Παραλαβής του Εξοπλισμού και της Παράδοσης του Βιολογικού Υλικού μετά τον τοκετό

Στην κατηγορία Ενημέρωση ο χρήστης μπορεί να αναντρέξει τα Τελευταία Νεα της ΔηΤΟΒ Κρήτης καθώς και σε πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας, όπως τα ενημερωτικά Σεμινάρια Γονέων, απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις, πρόσβαση σε Ενημερωτικό Υλικό, επερχόμενα Συνέδρια, Ομιλίες ή Εκδηλώσεις, καθώς και να ενημερωθεί για το Ερευνητικό έργο και τις Δημοσιεύσεις της επιστημονικής ομάδας της ΔηΤΟΒ Κρήτης

Διαδραστικά αναβαθμισμένη Εισόδο/Εγγραφή των νέων δοτών/δωρητών ομφαλικού αίματος

Συνολικά βελτιωμένη πλοήγηση και οργάνωση περιεχομένου για πιο εύχρηστη και ταχύτερη εμπειρία περιήγησης, παρέχοντας επιλογές αναζήτησης με φίλτρα, την δυνατότητα εγγραφής για ενημερώσεις απο την ΔηΤΟΒ Κρήτης και κοινοποιήσεων μέσα απο σύγχρονες εφαρμογές (WhatsApp, Telegram, Viber, Κοινωνικά δίκτυα, skype, email, RSS feed,). Η οστοσελίδα ανταποκρίνεται σε κινητές συσκευές και tablet.

Για επικοινωνία με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης: [email protected] , Tηλ. 2810-394726, 6930847253

Επικοινωνία για ΜΜΕ και δημοσιογράφους: [email protected]

