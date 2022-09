KEΘEA Aριάδνη: Εκδήλωση στο Ηράκλειο για την εξάρτηση και την ψυχική υγεία

Με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο χρόνων λειτουργίας της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, διοργανώνεται την Παρασκευή 30/09/2022 και ώρα 10:30-18:30 στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, ημερίδα με θέμα «Εξάρτηση & ψυχική υγεία. Νέα δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα, θα αξιολογηθούν οι προκλήσεις και θα προσδιοριστούν οι προοπτικές που αφορούν στο χώρο της συννοσηρότητας ψυχικών διαταραχών και εξαρτήσεων.

Παράλληλα θα συζητηθούν συγκριτικά με διεθνή δεδομένα, θεραπευτικές πρακτικές, ζητήματα ποιότητας ζωής και κοινωνικού στιγματισμού και θα παρουσιαστούν εμπειρικά δεδομένα από τις ομάδες οικογένειας της Μονάδας για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα.

Στόχος είναι να αναδειχθούν ανάγκες παρεμβατικού κοινωνικού σχεδιασμού προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με διπλή διάγνωση.

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό και στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων.

Συμμετέχουν με τη σειρά παρουσίασης :

Igor Koutsenok, MD, Clinical Professor of Psychiatry,

University of California San Diego, Department of Psychiatry

Γεώργιος Παναγής

Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δημήτρης Υφαντής

Διδάκτωρ κοινωνιολογίας - Επιστημονικά υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας-Πρόληψης-Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω – ΨΝΑ

Βασίλης Κούδας, Ψυχίατρος – Επιμελητής Α΄ Ψυχιατρική κλινική ΠΑΓΝΗ

Ζαχαρούλα Κασέρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας των εξαρτήσεων στο τμήμα κοινωνικής εργασίας στο ΕΛΜΕΠΑ

Συμμετέχουν επίσης : Η Διεπιστημονική Ομάδα της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, η εθελόντρια Εικαστικός MSc Ειρήνη-Πηνελόπη Κασιμάτη και εκπρόσωποι Ομάδων θεραπείας Οικογένειας της Μονάδας Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας.

Η Μονάδα για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

