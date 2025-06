Η επικίνδυνη κρατούμενη στη Βρετανία που συνδύαζε δολοφονίες με τραγούδια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η 42χρονη Τζοάνα Ντένεχι παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες εγκληματίες της Βρετανίας, με φόνους που χαρακτηρίζονται από αγριότητα και ψυχοπαθητική βία.

Η ίδια έχει περιγράψει τους φόνους ως «εθιστικούς και διασκεδαστικούς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Daily Mail. Το 2014 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης – τιμωρία που έχει επιβληθεί μόνο σε τέσσερις γυναίκες στη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια δέκα ημερών τον Μάρτιο του 2013, δολοφόνησε τρεις άνδρες: τον 31χρονο σύντροφό της Λούκας Σλαμποζέφσκι, τον συγκάτοικό της Τζον Τσάπμαν και τον σπιτονοικοκύρη της Κέβιν Λι. Τα πτώματα τους τα πέταξε σε χαντάκια στο Κέιμπριτζσαϊρ. Στη συνέχεια ταξίδεψε με τον συνεργό της Γκάρι Στρέτς στο Χέρεφορντ, όπου επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο περαστικούς, τον Ρόμπιν Μπερέζα και τον Τζον Ρότζερς.

Η καθηγητής εγκληματολογίας Ντέιβιντ Γουίλσον επισημαίνει ότι η Ντένεχι θεωρείται τόσο απειλητική που η πλήρης απομόνωση είναι η μόνη λύση για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Όπως ανέφερε, «πρόκειται για άτομο που απαιτεί απόλυτο έλεγχο και μέγιστη ασφάλεια». Η ίδια έχει εμπλακεί σε σχέσεις με δεσμοφύλακα και άλλη κρατούμενη – την επίσης καταδικασμένη για φόνο Έμμα Έιτκεν – με στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση.

