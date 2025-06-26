Ηράκλειο: Τον έπιασαν με 30 φιξάκια κοκαΐνης και χιλιάδες ευρώ

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάερτης (25/6) σε περιοχή του Ηρακλείου ένας 24χρονος καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 «φιξάκια» κοκαΐνης, χρήματα και ζυγαριές ακριβείας.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες (25.06.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο ημεδαπός κατά το χρόνο που οδηγούσε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο σε περιοχή του Ηρακλείου και ακινητοποιήθηκε . Σε έλεγχο που έγινε στο όχημα του βρέθηκαν και κατασχεθήκαν 30

συσκευασίες (φιξάκια) κοκαΐνης ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-200,5- γραμμάρια κοκαΐνης

Χρηματικό ποσό 3.935 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομη δραστηριότητα

-2- ζυγαριές

Πλήθος πλαστικών συσκευασιών

Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης παράνομης δραστηριότητας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Τέσσερις συλλήψεις για όπλα - Είχαν καραμπίνα, δεκάδες σφαίρες και μαχαίρια

Ηράκλειο: Συναγερμός για πυρκαγιά στα νότια - Επιχειρούν και ελικόπτερα, ήχησε το 112