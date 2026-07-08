Ηράκλειο: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Με στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην πανελλαδική κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις προτεινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, και οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ προχωρούν σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 και συγκέντρωση στις 12:00 στα Λιοντάρια, όπου εργαζόμενοι από υπηρεσίες του Δημοσίου καλούνται να δώσουν δυναμικό «παρών».

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η σχεδιαζόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει ως μια συνολική παρέμβαση που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Η συνδικαλιστική οργάνωση εκφράζει την αντίθεσή της στις προτεινόμενες αλλαγές που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μονιμότητα στο Δημόσιο, τη δημόσια Παιδεία, τη δημοσιονομική πολιτική και τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής στην πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. και έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για όλους τους εργαζόμενους, με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και η διασφάλιση των κερδών των λίγων.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και τη συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος, που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση.

Η άρση της μονιμότητας θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων εργαζομένων που θα αντικαθίστανται από άλλους με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Σημαίνει ότι τα παιδιά που έχουν ανάγκη από σχολικό νοσηλευτή θα εξακολουθούν, όπως συμβαίνει και σήμερα, να μην τον έχουν έως τον Νοέμβριο, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει μόνο για τις μισές ημέρες, με αποτέλεσμα οι γονείς να αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την εργασία τους για να βρίσκονται μαζί τους τα πρωινά, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Σημαίνει ότι πολλοί καθηγητές θα φτάνουν στα σχολεία μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα έχουν ήδη χαθεί αμέτρητες ώρες διδασκαλίας.

Σημαίνει ότι στα νοσοκομεία το εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι απαραίτητο, θα γίνεται όλο και λιγότερο και θα αντικαθίσταται από συμβασιούχους, οι οποίοι θα μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα και από δομή σε δομή, στη λογική «λευκές μπλούζες να υπάρχουν», όπως έλεγαν και στην περίοδο της πανδημίας.

Σημαίνει ότι στις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται οι πολίτες, οι υπάλληλοι που τους εξυπηρετούσαν θα λείπουν και μαζί τους θα χάνεται και η πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που είχαν αποκτήσει.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Να καταργηθεί ο συνταγματικός «κόφτης» του άρθρου 103, που κρατά σε διαρκή ομηρία χιλιάδες συμβασιούχους.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στην Υγεία, την Πρόνοια, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Παιδεία.

Όχι στη συνταγματική κατοχύρωση των ματωμένων πλεονασμάτων και του «δημοσιονομικού κόφτη».

Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Συνταγματική διασφάλιση, χωρίς αστερίσκους και «παραθυράκια», του αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς αυτούς.

Υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην απεργία. Όχι στην αναθεώρηση ή κατάργηση του άρθρου 16.

Κατάργηση του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε τα στελέχη της κυβέρνησης να δικάζονται όπως όλοι οι πολίτες.

Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.

Βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο.

Συμμετέχουμε μαζικά στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση, στις 12:00, στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ.