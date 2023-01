Ηράκλειο: Ρεκόρ γκίνες για δύο αθλητές - Έκαναν 43 δίδυμες κάμψεις στο λεπτό (βίντεο)

Τα ονόματά τους στο βιβλίο Guinness «έγραψαν» δύο αθλητές στο Ηράκλειο πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ για διαδοχικά tandem push-ups (δίδυμες κάμψεις).

Δύο συναθλητές, συνάδελφοι και γονείς, έβαλαν όλες τους τις δυνάμεις για να πετύχουν κάτι σπάνιο. Με μεθοδική δουλειά, αμέτρητες ώρες ομαδικής και ατομικής προπόνησης και απόλυτη προσήλωση στην τεχνική όπως και στην παραμικρή λεπτομέρεια, το δίδυμο Κοτσιμπού – Δέρβα έβαλε ψηλά τον πήχη για τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 οι δύο αθλητές, Γιώργος Κοτσιμπός και Απόστολος Δέρβας κατάφεραν να κάνουν 43 διαδοχικές δίδυμες κάμψεις χωρίς διακοπή (most consecutive tandem push-ups) συνθλίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ Guinness που ήταν 39 επαναλήψεις κι ανήκε σε δύο αθλητές από τις ΗΠΑ!

Δείτε το βίντεο με την κατάκτηση του νέου ρεκόρ:

Είχε τραυματιστεί σοβαρά στον ώμο

Ο αθλητής Γιώργος Κοτσιμπός είναι ήδη κάτοχος ενός ρεκορ Guinness στα “Hand release pushups in one minute ” το Δεκέμβριο του 2020 μετά από τραυματισμό που είχε στο χέρι. Αμέσως μετά το ρεκόρ τραυματίστηκε στον ώμο και την μακρά κεφαλή του δικεφάλου με αποτέλεσμα να χρειαστεί αρθροσκοπηκή επέμβαση και πολύμηνη αποκατάσταση. Ο αθλητής, Γιώργος Κοτσιμπός όμως, γνωρίζοντας πώς να πετυχαίνει τους στόχους του, με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή του Iron Body, Κώστα Σταθόπουλου και το προπονητικό τιμ, κατάφερε και βγήκε νικητής πετυχαίνοντας και το δεύτερο ρεκόρ Guinness.

Τέταρτο παγκόσμιο ρεκόρ για τους αθλητές του Iron Body

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεκόρ των Γιώργου Κοτσιμπού και Απόστολο Δέρβα αποτελεί το τέταρτο συνολικά των αθλητών.

Το πρώτο είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2019 όταν ο προπονητής και αθλητής Κώστας Σταθόπουλος, εκτέλεσε 44 κάμψεις με κλειστή λαβή πάνω σε ιατρικές μπάλες μέσα σ’ ένα λεπτό.

Το δεύτερο ρεκόρ καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2019 όταν ο αθλητής Θανάσης Ζωάκης, εκτέλεσε 22 επαναλήψεις σε most Burpee to pull up σε ένα λεπτό.

Το τρίτο αποτελεί στον Γιώργο Κοτσιμπό ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2020 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στις κάμψεις με απελευθέρωση χεριών με 64 επαναλήψεις το λεπτό.

