Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν 10 δηλητηριασμένα δολώματα - Κατατέθηκε μήνυση

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Ευαγγελισμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ο εντοπισμός 10 κομματιών κρέατος με σοβαρές ενδείξεις χρήσης τοξικών ουσιών, κατά τη διάρκεια σημερινής αυτοψίας στην περιοχή.

Τα ύποπτα κομμάτια εντόπισε ο Σπύρος μαζί με την εκπαιδευμένη σκυλίτσα Έκα, μετά από ειδοποίηση του Αστυνομικού Τμήματος Καστελλίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στο χωριό, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Τα ευρήματα περισυνελέγησαν και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί μήνυση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκαν τα ύποπτα δολώματα.

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Φωτογραφίες - Σπύρος Νηστικάκης

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