Ηράκλειο: Αναστάτωση σε ξενοδοχείο - Λαμπάδιασε ηλεκτρολογικός πίνακας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, με την εστία της φωτιάς να εντοπίζεται σε ηλεκτρολογικό πίνακα του κτηρίου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έφτασε στη ξενοδοχειακή μονάδα με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα. Η έγκαιρη επέμβαση τους απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς.

Για την ασφάλεια των επισκεπτών έγινε προληπτική εκκένωση του ξενοδοχείου μέχρι να βεβαιωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία ότι το κτήριο είναι ασφαλές.

