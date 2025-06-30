ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Αναστάτωση σε ξενοδοχείο - Λαμπάδιασε ηλεκτρολογικός πίνακας
Πυροσβεστικό
clock 20:31 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, με την εστία της φωτιάς να εντοπίζεται σε ηλεκτρολογικό πίνακα του κτηρίου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έφτασε στη ξενοδοχειακή μονάδα με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα. Η έγκαιρη επέμβαση τους απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς.

Για την ασφάλεια των επισκεπτών έγινε προληπτική εκκένωση του ξενοδοχείου μέχρι να βεβαιωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία ότι το κτήριο είναι ασφαλές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά Ξενοδοχείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis