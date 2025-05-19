Χρηματοδότηση για τις κατεδαφίσεις και πρόσθετους πόρους για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης

Με σημερινή κοινοβουλευτική παρέμβαση ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζει πως οι κατεδαφίσεις των επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, εξελίσσονται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς όπως επισημαίνεται από το «Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η ΕΛΠΙΔΑ», τα χρήματα που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να υφίστανται διάσπαρτα ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια στο Αρκαλοχώρι και σε άλλες Κοινότητες του Δήμου, γεγονός που ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και σοβαρό εμπόδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Παράλληλα ο Σύλλογος, με δεύτερη επιστολή, αναδεικνύει και το ζήτημα του αποκλεισμού από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» των κατοίκων των σεισμόπληκτων περιοχών του Ηρακλείου.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναμένει από τα Υπουργεία συγκεκριμένες απαντήσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τις αναγκαίες κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων, αλλά και για να ενταχθούν στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», οι σεισμόπληκτοι που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση.

