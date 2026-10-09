Χανιά: Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγώνων "Υπεκοπέλι"

Από τη Διευθυνση Αστυνομίας Χανίων ανακοινώνονται έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων Δήμου Χανίων στο πλαίσιο διεξαγωγής της διοργάνωσης "Υπερκοπέλι“ την Κυριακή 11.10.2026.

Ειδικότερα:

Κατά τις ώρες 10:30 έως 18:00 θα ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης στις τέσσερις οδούς που περικλείουν το πάρκο Αγίων Αποστόλων (οδός Δρακονιανού, Αγίων Αποστόλων έως τη συμβολή τους με την οδό Νεάρχου και της οδού Νεάρχου έως τη συμβολή της με την οδό Ίριδος).

Επίσης:

Κατά τις ώρες 11:30 έως 14:00 θα ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας ως εξής:



 στην Οδό Νεάρχου (από τη συμβολή της με τη Παλαιά Εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου έως την συμβολή της με την οδό Αγίων Αποστόλων)



 στην Οδό Αγίων Αποστόλων (από τη συμβολή της με την οδό Νεάρχου έως την συμβολή της με την οδό Δασκαλογιάννη)



 στην Οδό Δασκαλογιάννη (έως τη συμβολή της με την Παλαιά Εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου)

Το χρονικό διάστημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να μειωθεί ή παραταθεί ανάλογα με τη πορεία των αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όλων των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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