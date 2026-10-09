Βελτιωμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ασφαλέστερη πρόσβαση στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών

Σημαντικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό του οδικού τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, ενσωματώνει η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) που εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά τις συνθήκες κυκλοφορίας, προσβασιμότητας και ασφάλειας για εργαζόμενους, μαθητές, επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής.

Η απόφαση αφορά την τροποποίηση της με αριθμό οικ.2031/31-05-2022 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδικό τμήμα: Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου» και εγκρίνει αλλαγές στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, στον σχεδιασμό των κόμβων και στο πλάτος των πεζοδρομίων, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αφορούν το πρώτο τμήμα των 600 μέτρων της οδού και περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη σύνδεση της Π.Ε.Ο. με την είσοδο του Δημαρχείου Χερσονήσου, σε αντικατάσταση του αρχικά προβλεπόμενου ισόπεδου κόμβου, τη δημιουργία δεύτερου κυκλικού κόμβου στη σύνδεση της Π.Ε.Ο. με την ανατολική παράπλευρη οδό του επενδυτικού σχεδίου εντός της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών, καθώς και τον επανασχεδιασμό των πεζοδρομίων με ελάχιστο πλάτος 2,05 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφαλής όδευση πεζών σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εισόδου και εξόδου των καθημερινώς μετακινούμενων στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται το Δημαρχείο Χερσονήσου, σχολικές μονάδες, το ΕΛΚΕΘΕ, το Ενυδρείο Κρήτης, θεματικά πάρκα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, χώροι εστίασης και ο οικισμός της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Η έγκριση των τροποποιήσεων δικαιώνει μια συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου Χερσονήσου να εξασφαλίσει καλύτερες και ασφαλέστερες κυκλοφοριακές συνθήκες σε ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας» αναφέρει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν δεν αποτελούν απλώς τεχνικές βελτιώσεις. Απαντούν σε πραγματικές ανάγκες που σχετίζονται με την καθημερινή μετακίνηση πολιτών, τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, των δημοσίων υπηρεσιών και των σημαντικών υποδομών που βρίσκονται στην περιοχή. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης των έργων, διεκδικώντας πάντα λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας».

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