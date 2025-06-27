Γαύδος: Χειροπέδες σε 18χρονο διακινητή - Μετέφερε παράνομα 35 μετανάστες

Στη σύλληψη ενός 18χρονου υπηκόου Σουδάν ως διακινητή των 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (25/06) νοτιοανατολικά της Γαύδου, προχώρησαν οι λιμενικοί.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, το πρωί της Τρίτης (24/06) ξεκίνησαν από τις ακτές του Τομπρούκ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 53 ν.μ. νοτιοανατολικά της Γαύδου, τις μεσημβρινές ώρες την 25/06/2025, συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), ως ο διακινητής των υπολοίπων. Κατά δήλωση των διασωθέντων, εκκίνησαν τις πρωινές ώρες την 24-06-2025 από τις ακτές του Τομπρούκ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο αλλοδαπός συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 “Διευκόλυνση”, του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα” και του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”.

