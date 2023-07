Fuckup Nights Crete - Female Voice στο κέντρο του Ηρακλείου!

Το Fuckup Nights Crete συνεχίζει το ταξίδι του στην Κρήτη, με επόμενο σταθμό το Ηράκλειο! Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, στις 20:30, σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης για να μάθουμε μέσα από την αποτυχία! Αυτή τη φορά το Fuckup Nights Crete θα φιλοξενηθεί στην ετήσια Έκθεση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, γι’ αυτό και το event θα είναι γυναικεία υπόθεση!

Στην σκηνή θα ανέβουν τέσσερις επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες για να μοιραστούν με το κοινό μία ιστορία αποτυχίας τους - τι συνέβη, γιατί και πώς τελικά το ξεπέρασαν και πήγαν παρακάτω! Οι ομιλήτριες στο Fuckup Nights Crete VOL.2 // FEMALE VOICE θα είναι: - Στέλλα Κάσδαγλη - Co-founder Women On Top, Writer, Trainer & Facilitator - Εβελίνα Μπάκιντα - CEO Chic Greek Business, Marketing Strategy Expert, President of Cretan Women in Business Association (CWBA) - Μαρία Πιτσικάκη - Women Entrepreneurship Ambassador - Λένα Φλουρή - Property Manager, Guest First Vacation Rentals

Για πρώτη φορά, η είσοδος στο event θα είναι ΔΩΡΕΑΝ χάρη στον μεγάλο μας χορηγό, τα Super Market Χαλκιαδάκης! (https://www.xalkiadakis.gr/el/home).

Η βραδιά θα περιλαμβάνει ακόμη, πολύ networking, και φυσικά την μοναδική μπύρα Heineken Silver (https://www.facebook.com/HeinekenGr).

Υποστηρικτές της βραδιά είναι το Luz Creative Studio (https://www.linkedin.com/company/luzcreative/), η AlfaPlus (https://www.alfaplus.gr/) και η More Digital (https://www.facebook.com/moredigital.gr).

Σκοπός της βραδιάς είναι να έρθουμε αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με ένα από τα μεγαλύτερα “taboo” της κοινωνίας μας, την αποτυχία και να “μάθουμε” από αυτήν τα λάθη που μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον. Το event απευθύνεται σε όλα τα άτομα που θέλουν να μάθουν από τα λάθη των άλλων, να εμπνευστούν, να προβληματιστούν, να αλληλεπιδράσουν με άλλα ανήσυχα μυαλά και να γνωρίσουν το “κίνημα της αποτυχίας”.

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας δωρεάν από εδώ: https://www.tickettailor.com/events/bizrupt/958141. To FuckUp Nights διοργανώνεται στην Κρήτη από την ομάδα του Bizrupt (bizrupt.gr), και σκοπό έχει να χτίσει μια διαφορετική κουλτούρα γύρω από την αποτυχία.

