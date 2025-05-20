Επιμελητήριο Ηρακλείου: Εκδήλωση για το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε Μοίρες και Ηράκλειο

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

« Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (Τιμολόγηση B2G) - Όλες οι λεπτομέρειες»

ΜΟΙΡΕΣ: 20/5/2025 - ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 17:30-20:30

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 21/5/2025 – Αίθουσα Καστελλάκη ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17:30-20:30

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός

Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Σπουδών «Master» στο Ε.Κ.Π.Α. και Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Α' φάση & Β' φάση λειτουργίας του «Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής»

• Παρακολούθηση Αποθεμάτων Μέσω Παραστατικών με βάση το Ν. 4308/2014

✓ Συγκεντρωτικό Δ.Α. Παραλαβή ασυνόδευτων (ΔΠΠ)

• Κατηγορίες εντασσόμενων Επιχειρήσεων

✓ Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής

✓ Εξαιρέσεις

✓ Ψηφιακά παραστατικά διακίνησης

✓ Διάκριση διακινήσεων

✓ Σκοποί διακίνησης

✓ Τρόποι διαβίβασης

✓ Φάσεις υλοποίησης

✓ Χρόνος διαβίβασης

• Α' φάση & Β' φάση λειτουργίας του «Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής»

✓ Υποχρεώσεις των εντασσόμενων επιχειρήσεων

• Χρόνοι (Προθεσμίες ) διαβίβασης των παραστατικών Διακίνησης

• Περιεχόμενο των Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης

• Υποχρέωση αναγραφής QR code- Απώλεια διασύνδεσης

• Πρόστιμα στη Διακίνηση αγαθών

• Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής-Τριγωνικές συναλλαγές

• Ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων - Η απόφαση με τους ΚΑΔ και τη διαδικασία

εφαρμογής για τις υπόχρεες επιχειρήσεις

• Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις (Τιμολόγηση B2G)

• Επίλυση Ζητημάτων

Δήλωση συμμετοχής ΜΟΝΟ για την εκδήλωση στο Ηράκλειο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1ZDlKmR0ejc6yMPcmTBX3ZYBgPH2Xp1UaaU6IBb02Aus/preview

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις προς τον Εισηγητή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βιάννος: Σε κακή κατάσταση ο δρόμος της παράκαμψης - Κίνδυνοι για τους οδηγούς

Δήμος Ηρακλείου: Προσανατολίζεται στην έσχατη λύση της αφαλάτωσης του Αλμυρού ποταμού