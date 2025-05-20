Επιμελητήριο Ηρακλείου: Εκδήλωση για το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε Μοίρες και Ηράκλειο

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:
« Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (Τιμολόγηση B2G) - Όλες οι λεπτομέρειες»
ΜΟΙΡΕΣ: 20/5/2025 - ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 17:30-20:30
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 21/5/2025 – Αίθουσα Καστελλάκη ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17:30-20:30
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός
Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών «Master» στο Ε.Κ.Π.Α. και Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Α' φάση & Β' φάση λειτουργίας του «Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής»
• Παρακολούθηση Αποθεμάτων Μέσω Παραστατικών με βάση το Ν. 4308/2014
✓ Συγκεντρωτικό Δ.Α. Παραλαβή ασυνόδευτων (ΔΠΠ)
• Κατηγορίες εντασσόμενων Επιχειρήσεων
✓ Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής
✓ Εξαιρέσεις
✓ Ψηφιακά παραστατικά διακίνησης
✓ Διάκριση διακινήσεων
✓ Σκοποί διακίνησης
✓ Τρόποι διαβίβασης
✓ Φάσεις υλοποίησης
✓ Χρόνος διαβίβασης
• Α' φάση & Β' φάση λειτουργίας του «Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής»
✓ Υποχρεώσεις των εντασσόμενων επιχειρήσεων
• Χρόνοι (Προθεσμίες ) διαβίβασης των παραστατικών Διακίνησης
• Περιεχόμενο των Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης
• Υποχρέωση αναγραφής QR code- Απώλεια διασύνδεσης
• Πρόστιμα στη Διακίνηση αγαθών
• Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής-Τριγωνικές συναλλαγές
• Ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων - Η απόφαση με τους ΚΑΔ και τη διαδικασία
εφαρμογής για τις υπόχρεες επιχειρήσεις
• Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις (Τιμολόγηση B2G)
• Επίλυση Ζητημάτων
Δήλωση συμμετοχής ΜΟΝΟ για την εκδήλωση στο Ηράκλειο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1ZDlKmR0ejc6yMPcmTBX3ZYBgPH2Xp1UaaU6IBb02Aus/preview
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις προς τον Εισηγητή
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
