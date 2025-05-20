ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 15:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Επιμελητήριο Ηρακλείου: Εκδήλωση για το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε Μοίρες και Ηράκλειο
ψηφιακό πελατολόγιο
clock 14:20 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

« Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (Τιμολόγηση B2G) - Όλες οι λεπτομέρειες»

ΜΟΙΡΕΣ: 20/5/2025 - ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 17:30-20:30

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 21/5/2025 – Αίθουσα Καστελλάκη ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17:30-20:30

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός

Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Σπουδών «Master» στο Ε.Κ.Π.Α. και Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Α' φάση & Β' φάση λειτουργίας του «Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής»

• Παρακολούθηση Αποθεμάτων Μέσω Παραστατικών με βάση το Ν. 4308/2014

✓ Συγκεντρωτικό Δ.Α. Παραλαβή ασυνόδευτων (ΔΠΠ)

• Κατηγορίες εντασσόμενων Επιχειρήσεων

✓ Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής

✓ Εξαιρέσεις

✓ Ψηφιακά παραστατικά διακίνησης

✓ Διάκριση διακινήσεων

✓ Σκοποί διακίνησης

✓ Τρόποι διαβίβασης

✓ Φάσεις υλοποίησης

✓ Χρόνος διαβίβασης

• Α' φάση & Β' φάση λειτουργίας του «Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής»

✓ Υποχρεώσεις των εντασσόμενων επιχειρήσεων

• Χρόνοι (Προθεσμίες ) διαβίβασης των παραστατικών Διακίνησης

• Περιεχόμενο των Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης

• Υποχρέωση αναγραφής QR code- Απώλεια διασύνδεσης

• Πρόστιμα στη Διακίνηση αγαθών

• Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής-Τριγωνικές συναλλαγές

• Ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων - Η απόφαση με τους ΚΑΔ και τη διαδικασία

εφαρμογής για τις υπόχρεες επιχειρήσεις

• Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις (Τιμολόγηση B2G)

• Επίλυση Ζητημάτων

Δήλωση συμμετοχής ΜΟΝΟ για την εκδήλωση στο Ηράκλειο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1ZDlKmR0ejc6yMPcmTBX3ZYBgPH2Xp1UaaU6IBb02Aus/preview

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις προς τον Εισηγητή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

αφισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βιάννος: Σε κακή κατάσταση ο δρόμος της παράκαμψης - Κίνδυνοι για τους οδηγούς

Δήμος Ηρακλείου: Προσανατολίζεται στην έσχατη λύση της αφαλάτωσης του Αλμυρού ποταμού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Επιμελητήριο Ηρακλείου Εκδήλωση Μοιρες Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis