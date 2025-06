ΕΛΜΕΠΑ: Συμμετέχει σε επιστημονική συνάντηση για την φροντίδα των ηλικιωμένων

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) συμμετέχει στην διοργάνωση της Επιστημονικής Συνάντησης «Real-life challenges in the continuity of care for older adults» («Προκλήσεις της πραγματικής ζωής στη συνέχεια της φροντίδας των ηλικιωμένων») που θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, από τις 16 έως τις 17 Ιουνίου 2025.

Πρόκειται για μια κοινή εκδήλωση του έργου PROGRAMMING-COST (PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing) και του Sprin-G of the Global European Initiative (GEI) group της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας (EuGMS), με τη συνδιοργάνωση σε τοπικό επίπεδο της Παθολογικής Κλινικής-Γηριατρικού Ιατρείου του ΠΑΓΝΗ, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης (ΕΕΜΕΓ) και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Η επιστημονική εκδήλωση έχει ως στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας βέλτιστες πρακτικές για την ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα των ηλικιωμένων, αλλά και να εμπλέξει τους ενδιαφερόμενους φορείς και να εμπνεύσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο θέμα της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Η συνάντηση περιλαμβάνει ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα από διακεκριμένους εισηγητές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εργαστήρια σχετικά με την προσέγγιση ICOPE (Integrated Care for Older People) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια εμπειρία προσομοίωσης γήρανσης από το HSSRA, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και διεθνών εμπειρογνωμόνων κ.άλ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες υγείας και τους φοιτητές Τμημάτων Επιστημών Υγείας.

Για τη συμμετοχή σας στις εργασίες της επιστημονικής συνάντησης είναι απαραίτητη η εγγραφή σας.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

