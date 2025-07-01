Δωρεάν η στάθμευση στο πρώην Ικάριο Γήπεδο για τουριστικά λεωφορεία και εργαζόμενους του "Ν. Καζαντζάκης"

Το πρώην Ικάριο Γήπεδο στη Νέα Αλικαρνασσό, ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, παραχωρείται για την ελεύθερη στάθμευση οχημάτων στον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACCTA) και στους εργαζόμενους του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» μετά και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της Δευτέρας 30/6.

Όπως επεσήμανε η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη κατά την εισήγηση της, η παραχώρηση αφορά τους μήνες από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Η παραχώρηση της έκτασης για στάθμευση χωρίς χρέωση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Αερολιμένα και αναμένεται να ανακουφίσει τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Η φύλαξη, η ορθή χρήση και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των κυκλοφοριακών συνδέσεων, καθώς και η νόμιμη και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης και οι εργαζόμενοι του αερολιμένα θα έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου με την επίδειξη της κάρτας εργασίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού είχε γνωμοδοτήσει θετικά στην παραχώρηση μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου της.

