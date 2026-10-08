Δήμος Μαλεβιζίου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες σε Κρουσώνα και Τύλισο

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Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026 ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα πληγέντα νοικοκυριά.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33862/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1699/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΚΥΑ 31 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β΄ 5072/2023), και την ΚΥΑ 20743/ΓΔστ1 /2023 (ΦΕΚ Β΄ 5761/2023), ενώ για την εξέταση των αιτημάτων έχει ήδη συγκροτηθεί η αρμόδια τριμελής Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1781/2026 Απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου.

Α. Προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών – 600 ευρώ

Προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€) ανά νοικοκυριό, για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών, σε πολίτες που, εξαιτίας της φυσικής καταστροφής, έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους.

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€) προβλέπεται για τις πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για οικογένειες με μέλη που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αναπηρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Προβλέπεται εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Το τελικό ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και τον βαθμό των διαπιστωμένων ζημιών, σύμφωνα με τα κριτήρια της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

3. Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξαιτίας τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών – 600 ευρώ

Για τη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών απαιτούνται:

1. Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο υπόδειγμα, από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, για την επιβεβαίωση της κύριας κατοικίας (ιδιόκτητης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρημένης).

Επιπλέον δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

· Για πολύτεκνες οικογένειες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τη χορήγηση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ.

· Για άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα αναπηρίας: Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή σχετική βεβαίωση χορήγησης του επιδόματος, για τη χορήγηση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ.

Σημαντική διευκρίνιση: Το επίδομα αφορά σε νοικοκυριά που, εξαιτίας της φυσικής καταστροφής, έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους.

2. Οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης απαιτούνται:

1. Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο υπόδειγμα, από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

3. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του τελευταίου αντίστοιχου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας..

Σημαντικές διευκρινίσεις:

· Η ενίσχυση αφορά κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό που προκύπτει από την αξιολόγηση των ζημιών μειώνεται κατά 50%.

· Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

· Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ βάσει της καταγραφής και αξιολόγησης των ζημιών από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία διενεργείται σύμφωνα τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ. 71414 «ΥΠΟΨΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα και στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου»

2. Στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Κρουσώνα και Τυλίσου, (κα. Βαμβουκάκη Στυλιανή και κα. Πιτσούλη Αναστασία αντίστοιχα),οι οποίες θα διαβιβάζουν αμελλητί τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου. 3. Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], με θέμα: «Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης εξαιτίας φυσικής καταστροφής».

Οι αιτήσεις απευθύνονται στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Αιτημάτων Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου.

Η αυτοπρόσωπη παραλαβή πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων και αξιολόγησης των ζημιών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, καθώς απαιτείται η διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων και ο προσδιορισμός των οικονομικών ενισχύσεων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες ή στην οικοσκευή τους από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα να προχωρήσουν στην υποβολή των αιτήσεών τους, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών και να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση των πληγέντων νοικοκυριών.

Το παρόν δελτίο τύπου με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να αναζητηθούν από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου https://malevizi.gov.gr/

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