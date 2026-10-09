Δίκτυο κρητικού διατροφικού πολιτισμού: Ανοιχτό κάλεσμα στα σχολεία της Κρήτης

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Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» και με στόχο να ''περάσει'' η Κρητική Διατροφή στις νέες γενιές από τις μικρές ηλικίες υλοποιεί και στηρίζει οικονομικά το πρόγραμμα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Δίκτυο Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων του Πλοηγού με επίκεντρο τον Κρητικό Διατροφικό Πολιτισμό και αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), αξιοποιώντας τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» , της ΕΛΛΕΤ.

Μια οριζόντια εκπαιδευτική παρέμβαση σε όλη την Κρήτη

O ΠΛΟΗΓΟΣ, λόγω της σημαντικότητας του θέματος απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις σχολικές μονάδες της Κρήτης να δηλώσουν συμμετοχή. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει σχολικές κοινότητες σε όλο το νησί γύρω από ένα κοινό πεδίο: τον Κρητικό Διατροφικό Πολιτισμό. Η διατροφή δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο εκπαιδευτικό θέμα, αλλά ως πεδίο που συνδέει την υγεία, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους, την τοπική παραγωγή, την πολιτιστική κληρονομιά και την καθημερινή ζωή των τοπικών κοινοτήτων.

Η συγκρότηση των συμμετεχόντων σχολείων σε ένα κοινό Δίκτυο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συστηματική ανταλλαγή, αλληλεπίδραση και διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών. Έτσι, οι επιμέρους πρωτοβουλίες δεν θα λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά θα ενισχύονται αμοιβαία, θα αποκτούν μεγαλύτερη εμβέλεια και θα πολλαπλασιάζουν την εκπαιδευτική και κοινωνική τους αξία.

Κάθε σχολείο, η δική του διαδρομή – με υποστήριξη από το Δίκτυο

Κάθε σχολείο θα μπορεί να αναπτύξει τη δική του διαδρομή, με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του.

Όλες οι σχολικές μονάδες θα έχουν:

· παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη,

· πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία,

· δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανάπτυξης συνεργασιών στο πλαίσιο του Δικτύου.

Όπου προκύπτουν ειδικότερες ανάγκες για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων, οι φορείς του προγράμματος θα εξετάζουν τη δυνατότητα συνδρομής με κατάλληλους χρηματοδοτικούς και μη πόρους, μέσα ή συνεργασίες.

Από το σχολείο στο Δίκτυο

Μέσα από τους πυλώνες του «Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου», οι συμμετέχουσες σχολικές κοινότητες θα μπορούν να αναπτύσσουν δράσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με:

· τη βιώσιμη διατροφή και το κρητικό διατροφικό πρότυπο,

· τα τοπικά και εποχιακά προϊόντα,

· τους σχολικούς κήπους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

· τη σχέση της τροφής με το νερό και τους φυσικούς πόρους,

· την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και την αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων,

· την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας,

· τη γνωριμία με την τοπική παραγωγή και την παραγωγική παράδοση,

· τη συνεργασία με παραγωγούς, φορείς και μέλη των τοπικών κοινοτήτων,

· την καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργική αξιοποίηση του τοπικού διατροφικού πολιτισμού

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια). Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την ακόλουθη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://tinyurl.com/AeiforaSxoleia

Μετά την πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα η φιλοσοφία και η μεθοδολογία του προγράμματος, οι δυνατότητες ανάπτυξης δράσεων από τις σχολικές μονάδες, ο τρόπος λειτουργίας του Δικτύου και η διαδικασία συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Παιδαγωγική Ομάδα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» – ΕΛΛΕΤ email: [email protected] Τηλέφωνο: 210 3316955, εσωτ. 5 Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ Email: [email protected] Τηλέφωνο: 2810 792207, εσωτ. 37

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