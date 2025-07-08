Βουλιάζει από μετανάστες η Κρήτη: Έντονος προβληματισμός εν μέσω τουριστικής περιόδου

Προβληματισμός επικρατεί σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών σε μία περίοδο όπου ο τουρισμός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ από πλευράς υποδομών υπάρχει σχετική δυσχέρεια.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη, έκανε λόγο για μία πρωτοφανή συνθήκη διαχείρισης τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών. «Στην Αγυιά, στο χώρο που μας έχει παραχωρήσει η Αναπτυξιακή, φιλοξενούνται 850 άτομα. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν 80, αλλά αναμένονται να φτάσουν άλλοι 40 μετανάστες. Προς το παρόν είναι όλα διαχειρίσιμα. Έχει ενισχυθεί το Λιμενικό και με αστυνομική δύναμη για τη φύλαξη των μεταναστών, διότι ο αριθμός τους είναι αυξημένος». Ο δήμος, σύμφωνα με την κ. Ζερβουδάκη, παρέχει πλήρη σίτιση, ενώ οι μετανάστες εξετάστηκαν και από ιατρούς, δέχτηκαν υγειονομική βοήθεια, ενώ έμφαση δίδεται στα 27 ανήλικα τα οποία συνοδεύονται από 14 γυναίκες.

«Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 10 μηνών έως και 11 ετών. Υπάρχει μόνο μία οικογένεια με δύο ανήλικα, οι γυναίκες είναι ασυνόδευτες και οι μετανάστες προέρχονται από το Σουδάν», είπε η αντιδήμαρχος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ανθρώπους με έντονο το πολιτισμικό αποτύπωμα. «Οι Σουδανοί είναι πολύ ευγενείς, τόσο οι μεγάλοι όσο και τα παιδιά και διαφέρουν πάρα πολύ από άλλες εθνικότητες. Ο μεγαλύτερος αριθμός που φτάνει στα Χανιά είναι από Σουδάν. Ακολουθούν οι Αιγύπτιοι και έπονται σε αριθμό μετανάστες από Πακιστάν, Μπαγκλαντές και κάποιοι από την Υεμένη».

Ο Δήμος Χανίων αιτήθηκε δύο βασικά πράγματα, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελένη Ζερβουδάκη. «Να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία με την Πολιτεία, για την αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης, εδώ και τώρα. Όπως επίσης αιτηθήκαμε, από δύο φορές, 200.000 ευρώ για έξοδα σίτισης και άλλων αγαθών που παρέχονται στους μετανάστες. Ο Δήμος Χανίων είναι οργανωμένος δήμος σχετικά με την αντιμετώπιση των ροών μεταναστών, διότι εδώ και ένα χρόνο με τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε, έχει αναπτυχθεί μία σοβαρή συνεργασία με την περιφέρεια αντιπεριφέρεια, την Αναπτυξιακή. Υπάρχει συντονισμένο πρόγραμμα δράσης με το Λιμενικό, τον δήμο, τον Ερυθρό Σταυρό και τα ΤΟΜΥ. Μόλις ενημερωθούμε από το Λιμενικό για μετανάστες, αυτόματα ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Αυτό δείχνει και το πόσο ισχυρή είναι η συνεργασία όταν υπάρχει κοινός στόχος».

Στο γειτονικό νομό, στο Ρέθυμνο η κατάσταση έχει δημιουργήσει αναστάτωση και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης «έχει διαμορφωθεί στο νησί μία πολύ δύσκολη κατάσταση που είναι σχεδόν μη διαχειρίσιμη, αφού δεν έχουμε την ικανότητα λόγω υποδομών. Αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, είναι ακόμα τραγικότερο, διότι δεν έχει επιλογή φιλοξενίας, οπότε στην καρδιά του εμπορικού λιμένα και του βενετσιάνικου ενετικού λιμανιού έχει γίνει η συσσώρευση εκατοντάδων ανθρώπων, υπό συνθήκες που δεν μας τιμούν». Ο δήμαρχος είπε ότι την απόφαση των χώρων την έλαβε το Λιμενικό. Η πίεση αυτή τη στιγμή, είπε, είναι ασφυχτική «και είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για να υπάρχει μία πολιτισμένη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και να γίνει με άνεση, η διαδικασία ταυτοποίησης που είναι υποχρεωτική, όπως και η ποινική διοικητική διαδικασία, διότι όλες αυτές οι ελεύσεις είναι μη νόμιμες, είναι παράνομες». Την ερχόμενη Παρασκευή θα υπάρξει συνάντηση στην Αθήνα του δημάρχου Ρεθύμνης όπου μαζί με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη θα συναντήσουν τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Ο δήμαρχος Ρεθύμνης έκανε λόγο και για θεσμική υποκρισία «όταν λέει το υπουργείο ότι αφού δεν μου προτείνει η αυτοδιοίκηση χώρους, που να πάω…

Το δημόσιο έχει δικούς του χώρους, ξέρει ποιοι είναι και επίσης υπάρχουν επιτελείς και στο στρατό, στην Αστυνομία, στο Λιμενικό, που μπορούν, με όρους αντικειμενικούς και δικαιοσύνης, να κάνουν τις επιλογές τους. Κανείς, δεν νομίζω, ούτε αυτοδιοικητικός, ούτε συμπολίτης θα πει ότι είναι ευχαριστημένος με τη σημερινή εικόνα και με την αδυναμία διαχείρισης που έχουμε και κάθε φορά ακολουθούμε το γνωστό σύστημα που είναι, το "βλέποντας και κάνοντας"».

Όσον αφορά τον τουρισμό, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η πόλη του Ρεθύμνου στα δύο κεντρικότερα σημεία της δέχεται πίεση. «Προφανώς πρόκειται για δυστυχισμένους ανθρώπους που δεν παρακωλύουν τη λειτουργία της πόλης υπό την έννοια ότι δεν δημιουργούν φασαρίες, επεισόδια. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι η εικόνα αυτή δεν μας τιμάει και οι τουρίστες επισκέπτες φεύγουν με αρνητικές εντυπώσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουνε μία άποψη για το θέμα, που δεν είναι κολακευτική για μας, για τον τόπο μας και όπως ξέρουμε μία καλή κουβέντα επηρεάζει έναν, μία κακή κουβέντα και άποψη επηρεάζει πάνω από 10 ανθρώπους».

Το ζήτημα, είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ανθρωπιστικό αλλά έχει όμως προεκτάσεις «οικονομικές και αξιών (…). Αυτή η εικόνα δείχνει μία χώρα που δεν έχει οργανωθεί στο να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχει κανείς δικαίωμα να πει ότι εκπλήσσεται».

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης συναντήθηκε σήμερα με τους κατοίκους της Αγίας Γαλήνης, με αφορμή τις αυξημένες ροές μεταναστών και την αποβίβαση τους στο λιμάνι του οικισμού. Κάτοικοι και επιχειρηματίες εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους θεωρώντας ότι πλήττεται ο τουρισμός της περιοχής στον οποίο στηρίζεται η τοπική οικονομία. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι «βρισκόμαστε στη μέση της τουριστικής περιόδου, κανείς δεν γνωρίζει για τις εξελίξεις και πόσες βάρκες θα προσεγγίσουν την περιοχή τις επόμενες μέρες», τονίζοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πληγούν, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και τον τουρισμό.

Ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες των κατοίκων αφού οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν ένα σύνθετο κοινωνικό - οικονομικό φαινόμενο με τεράστιες συνέπειες για τις περιοχές υποδοχής όπως ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι «η εξίσωση του μεταναστευτικού είναι περίπλοκη με πολλές μεταβλητές στις περιλαμβάνεται και η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος, αφού πρέπει να εξασφαλισθούν οι βασικές ανάγκες των μεταναστών, όπως τροφή και στέγη, κατά την ολιγοήμερη παραμονή τους. Όλο αυτό πρέπει να γίνεται οργανωμένα και συντεταγμένα από την Πολιτεία καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τις υποδομές και ούτε τους πόρους».

Η δημοτική αρχή Αγίου Βασιλείου αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τους βουλευτές και την Περιφέρεια Κρήτης, για την εξεύρεση λύσης η οποία θα ανακουφίσει την περιοχή από ένα μεγάλο πρόβλημα και θα προλάβει μελλοντικές δυσάρεστες εξελίξεις.

