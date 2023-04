Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

To Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Γενικούς Διευθυντές των πέντε μουσείων, τα οποία ιδρύθηκαν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με τον νόμο 5021/2023.

Ανάμεσα στα Μουσεία αυτά είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Η σύνθεση και τα βιογραφικά των μελών Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείο Ηρακλείου έχουν ως εξής:

1. Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος

3. Ευτύχης Βασιλάκης

4. Πέπη Μαυρουδή- Ταβλαρίδου

5. Τόνια Τζαννετάκη

6. Βάσω Παπαγεωργίου

7. Ελένη Παπαδοπούλου

Γενική Διευθύντρια διορίζεται η Στέλλα Χρυσουλάκη

Ιωακείμ Γρυσπολάκης

Διετέλεσε Πρύτανης (2005-2010) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διδάκτωρ του Wayne State University, Michigan. Δίδαξε στα πανεπιστήμια Houston και Wayne State University, Saskatchewan (Canada), Alabama at Birmingham, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης. Συμμετείχε στην εκπόνηση και σύνταξη των νόμων για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2083/1992, 3549/2007 και 4009/2011. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Συνόδου Πρυτάνεων 2000-2007. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια και Ακαδημίες Επιστημών, στην Ευρώπη και Β. Αμερική και δεκάδες διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει διατελέσει πρόεδρος του «Συνδέσμου για την Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη – Βενιζέλειο Ωδείο». Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών & Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Εχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις.

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης

Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διευθυντής του Εργαστηρίου «Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων». Αρχιτέκτων-Μηχανικός, διδάκτωρ του ΑΠΘ με Δομική Μορφολογία και Κινητές Κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους. Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate, στο Harvard Graduate School of Design.Η ειδίκευσή του σημειώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που δημιουργούν ένα συμμετοχικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και την αλλαγή παραδείγματος στη σύγχρονη κοινωνία. Έχει 17 εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, ανάμεσά τους και το Europe 40 under 40 Architecture Award (2008).

Ευτύχης Βασιλάκης

Επιχειρηματίας. Εκτελεστικός Πρόεδρος της Aegean και Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas. Είναι μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της εταιρίας LAMDA DEVELOPMENT και της εταιρίας ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών και Resorts TEMES (Costa Navarino, Hilton). Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς και της εταιρίας ΤΙΤΑΝ. Από το 2014 είναι αντιπρόεδρός του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), καθώς και Μέλος ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕB). Από το 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor Greece.Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Yale (1988) και είναι κάτοχος MΒΑ από το Columbia Business School (1991).

Πέπη Μαυρουδή-Ταβλαρίδου

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Υπηρέτησε σε Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων. Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και αναπληρωματικό Μέλος του Συμβουλίου Μουσείων. Είναι μέλος του Γαλλικού (1977) και του Ελληνικού ICOM (1983), καθώς και του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS. Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος και Πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ελλάδας.

Τόνια Τζανετάκη

Eπίκουρη καθηγήτρια εγκληματολογίας και σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (LLM και διδακτορική διατριβή στην ποινολογία, με παράλληλη εξειδίκευση στη θεωρία των οργανώσεων) στο London School of Economics. Διευθύντρια του εργαστηρίου ποινικών και εγκληματολογικών ερευνών της Νομικής Σχολής και του διαδικτυακού περιοδικού του εργαστηρίου, The Art of Crime. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία της ποινής και την αντεγκληματική πολιτική. Έχει μεταξύ άλλων διατελέσει μέλος καθώς και σύμβουλος επί των ποινών σε επιτροπές αναθεώρησης του ποινικού κώδικα, μέλος επιτροπών αναθεώρησης του σωφρονιστικού κώδικα, πρόεδρος και μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, και μέλος επί δεκαετία του ΔΣ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Βάσω Παπαγεωργίου

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διενεργήσει σωστικές ανασκαφικές έρευνες στην Σπάρτη, τη Μονεμβασιά, τη Ναύπακτο, την Παιανία κ.α. Εχει λάβει μέρος σε αναστηλώσεις και αναδείξεις μνημείων και χώρων στην Αιτωλοακαρνανία και την Αττική. Έχει ασχοληθεί με την έρευνα, τη μελέτη και τη δημοσίευση κινητών και ακινήτων μνημείων. Εχει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Ελένη Παπαδοπούλου

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων. Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Προϊστορική Αρχαιολογία και πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων από το ΕΚΠΑ. Έχει χειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα και έχει πραγματοποιήσει σειρά ανασκαφών στη Δυτική Κρήτη, με σχετικές δημοσιεύσεις, οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα του Μινωικού πολιτισμού.

Στέλλα Χρυσουλάκη

Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Grenoble. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης-Paris IV (1981). Στο Υπουργείο Πολιτισμού εργάστηκε από το 1984, υπηρετώντας επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στη Διεύθυνση Μουσείων, σχεδιάζοντας δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα, θέματα μουσείων, περιοδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και συμμετέχοντας ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Υπήρξε για δύο θητείες εκλεγμένο μέλος της διεθνούς επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM-CECA) για το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Μουσείων. Από το 2012 υπηρέτησε ως Εφορος Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό επιστημονικών ανακοινώσεων και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Όπως προβλέπει ο νόμος, τα μέλη των ΔΣ που ορίζονται, αποτελούν προσωπικότητες με συμβολή στον επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο τους, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών. Επιπλέον, ένα μέλος του ΔΣ κάθε μουσείου, επιλέγεται μεταξύ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ, όπως προβλέπονται από τον νόμο. Πρόκειται για το έκτο μέλος σε κάθε σύνθεση. Το έβδομο μέλος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ), με προϋπόθεση την κατοχή, τουλάχιστον, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και με τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία σε θέση ευθύνης.

Σε ό,τι αφορά στους Γενικούς Διευθυντές, ο νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση, την κατοχή διδακτορικού τίτλου στην αρχαιολογία, στη μουσειολογία, στην Ιστορία της Τέχνης ή άλλη επιστήμη συναφή προς τους σκοπούς, τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του Μουσείου, δημοσιεύσεις αναγνωρισμένων και έγκριτων επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα ή διεθνώς και τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη οργανωτική και διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης.

Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων είναι τριετής.

