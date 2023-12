Αναπτυξιακή Ηρακλείου: Ενδιαφέρον το συνέδριο για το CLLD/ LEADER Αλιείας

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας στην Κρήτη παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στο συνέδριο “Θάλασσα και Γαλάζια Ανάπτυξη”, που διοργάνωσε σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στις Μοίρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργασίες του ολοκληρώθηκαν με την κοινή συμφωνία της Αναπτυξιακής και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με τον Δήμο Φαιστού για τη δρομολόγηση δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στα νότια του νομού.

Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο CLLD/ LEADER Αλιείας και στη διάρκειά της έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, ενώ δόθηκε έμφαση στον σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και στα νέα έργα. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η Κρήτη υστερεί ως προς την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Καβάλα, η Εύβοια κ.ά., όμως έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως για παράδειγμα ο καταδυτικός. Ακόμη, έγινε εκτενής αναφορά στις δικτυώσεις και τις συνεργασίες, όπως επίσης στις απειλές που δέχεται το παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, που συντόνισε ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γιώργος Μαυρογιάννης, η Ελένη Χατζηγιάννη από τη Γενική Διεύθυνση MARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε το θέμα “Η Πολιτική της ΕΕ προς μια Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Έμφαση στην καινοτομία”, Ελένη Χατζηγιάννη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ακολούθησε εισήγηση της συντονίστριας του Τ.Π. CLLD LEADER Αλιείας Ελευθερίας Μυκωνιάτη για την στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ Αλιείας Κρήτης 2023-2027. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του FAMENET Άγγελος Σανόπουλος μίλησε για τη δικτύωση και τις συνεργασίας στον τομέα της Αλιείας, ο Γιώργος Αλεξάκης από την Περιφέρεια Κρήτης για τη Γαλάζια Οικονομία στα Νησιά και ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ Γιώργος Τσερπές για τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται εξαιτίας των εισβολικών ειδών. «Το φαινόμενο της Διάβρωσης της Παράκτιας Ζώνης και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον» παρουσίασε Υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Ωκεανογράφος-Ιχθυολόγος, εξωτερικός συνεργάτης Αναπτυξιακή Ηρακλείοο Σάββας Νικολιδάκης, ενώ στη σημασία της αποκατάστασης και προστασίας των οικοσυστημάτων στην Κρήτη αφορούσε η εισήγηση του ειδικού επιστήμονα του ΙΤΕ και ιδρυτή της terraSolutions m.e.r. Δημήτρη Πουρσανίδης.

Η Ελένη Μαραγκάκη, Μέλος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τη συμμετοχή δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «Europe Goes Local-Supporting Youth Work at the Municipal Level» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εrasmus+/Νεολαία και ESC, παρουσίασε το θέμα «Ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων στη Γαλάζια Ανάπτυξη" και τέλος ο Γιώργος Καραπιδάκης από το Επιμελητήριο Ηρακλείου μίλησε για τη συμβολή των καταδυτικών πάρκων στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρήτη: Ομόφωνο "όχι" της Επιτροπής Περιβάλλοντος στα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Οργή για το βέτο των ΗΠΑ στο ψήφισμα για κατάπαυση πυρός του ΟΗΕ

Ηράκλειο: Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου - Σε γιορτινούς ρυθμούς η πόλη