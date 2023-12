Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Οργή για το βέτο των ΗΠΑ στο ψήφισμα για κατάπαυση πυρός του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο χθες Παρασκευή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, παρά την πίεση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες που κατήγγειλε τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων.

Το σχέδιο ψηφίσματος υπερψηφίστηκε από 13 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταψηφίστηκε από τις ΗΠΑ, ενώ απείχε το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε συνταχθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την άνευ προηγουμένου ενεργοποίηση από τον ΓΓ του ΟΗΕ του άρθρου 99 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, που επιτρέπει στον Γενικό Γραμματέα να εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε θέμα που «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Ωστόσο οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο, για 35η φορά από το 1970, σε ψήφισμα για το ισραηλινοπαλαιστινιακό ζήτημα (από τα 39 συνολικά), επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή τους σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός» η οποία «θα σπείρει τους σπόρους του επόμενου πολέμου», υποστήριξε ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γουντ, καταγγέλλοντας επίσης την απουσία στο κείμενο καταδίκης των επιθέσεων που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

#BREAKING United States vetoes Security Council draft resolution that would have demanded an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, and immediate and unconditional release of all hostages

VOTE

In Favour: 13

Against: 1 (US)

Abstain: 1 (UK) pic.twitter.com/hY0YcJ1JKF

— UN News (@UN_News_Centre) December 8, 2023