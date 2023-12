Βέτο των ΗΠΑ σε ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 13 μέλη του Συμβουλίου, κατά οι ΗΠΑ ενώ η Βρετανία απείχε. Η αρνητική ψήφος των ΗΠΑ, ως μόνιμο μέλος, απέτρεψε την υιοθέτηση του ψηφίσματος.

#BREAKING United States vetoes Security Council draft resolution that would have demanded an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, and immediate and unconditional release of all hostages

VOTE

In Favour: 13

Against: 1 (US)

Abstain: 1 (UK) pic.twitter.com/hY0YcJ1JKF

— UN News (@UN_News_Centre) December 8, 2023