Viral το βίντεο με την αλλαγή του χρόνου στο Παρίσι: Κανείς δεν έζησε τη στιγμή, όλοι βιντεοσκοπούσαν

Με την αλλαγή του χρόνου μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων έλαβε χώρα πάνω από τα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι. Θα περίμενε κανείς κάποιοι να καταγράψουν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα, άλλοι να αγκαλιαστούν και να ανταλλάξουν ευχές, άλλοι απλά να ζήσουν το θέαμα με τα ίδια τους τα μάτια.

Τελικά, για ακόμη μια φορά “κέρδισε” η διαμεσολαβημένη εικόνα, ή τουλάχιστον, επικράτησε στον μέγιστο βαθμό.

Αυτό άλλωστε καταμαρτυρούν τα πλάνα που έγιναν παγκόσμιο viral τις τελευταίες ώρες, με τους περισσότερους να αναφέρουν πως ελάχιστοι ήταν αυτοί που πραγματικά έζησαν το γεγονός χωρίς ένα κινητό στο χέρι. Ο δε χρήστης του X (Twitter) που κατέγραψε… εκείνους που κατέγραφαν, σχολίασε τη “ψηφιοποίηση” του όλου πράγματος.

Τα δε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία ότι οι ψηφιακές μας εμμονές, μας κάνουν να χάνουμε την ακατέργαστη ομορφιά των χαρών της ζωής. “They’re all cheering on their social medias”, όπως έγραψε εύστοχα κάποιος χρήστης του Reddit.

Όπως έγραψε ακόμη άλλος χρήστης: “Ήμουν σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη. Μέρος του πάρτι περιελάμβανε μια παράσταση χορού. Είχαν χορευτές που έκαναν κόλπα με φωτιές, όλοι πολύ ταλαντούχοι. Μπροστά μου μια κυρία τραβούσε συνεχώς πλάνα. Στη συνέχεια όταν το ρολόι πήγε 12, γύρισε το τηλέφωνό της για να μπορέσει να τραβήξει μια selfie φιλώντας τον σύζυγό της που και εκείνος έκανε κάτι ανάλογο όλη τη νύχτα, και αγνοούσε ο ένας τον άλλο. Ήταν τόσο γελοία εικόνα”.

Δείτε τα πλάνα από το Παρίσι που έγιναν παγκόσμιο viral:

Not a single person living in the moment… pic.twitter.com/KwCQ7zqLPX — NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 1, 2024

Τόσα βίντεο που είναι αμφίβολο αν θα ξαναδούμε ποτέ Ένα ερώτημα που τίθεται άλλωστε εδώ είναι κατά πόσο ξαναβλέπουμε αυτά τα βίντεο που κάνουμε record σε συναυλίες, εστιατόρια και μεγάλα events. Πέραν του ότι αναρτούνται στα social για έξτρα followers, για λίγα likes και προς αποφυγή του όποιου “fomo” (Fear Of Missing Out – ή στα ελληνικά, φόβος μην χάσεις το τι συμβαίνει), τα βίντεο αυτά 9/10 φορές, απλά πιάνουν χώρο μνήμης σε κάποιο κινητό τηλέφωνο, χωρίς όμως να αποτυπώνονται στη μνήμη πραγματικά, με όρους βιώματος. Προφανώς, μιλάμε για τη μαζικοποίηση και τη διάσταση της καταχρηστικής χρήσης, και όχι για ένα βίντεο λίγο δευτερολέπτων, ή μια φωτογραφία, προς ανάρτηση στα μέσα δικτύωσης του καθενός.

