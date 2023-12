Τσεχία: Ημέρα εθνικού πένθους το Σάββατο – Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του μακελειού στο πανεπιστήμιο

Η Τσεχία έχει κηρύξει την σημερινή ημέρα, Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, σε ημέρα εθνικού πένθους για τους νεκρούς στη μαζική επίθεση της Πέμπτης στο πανεπιστήμιο της Πράγας. Οι σημαίες στα επίσημα κτίρια κυματίζουν μεσίστιες και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή το μεσημέρι. Σε δήλωσή του, ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα είπε ότι η χώρα είχε σοκαριστεί από αυτή την «τρομερή πράξη».

«Είναι δύσκολο να βρεις λόγια για να εκφράσεις την καταδίκη από τη μια και, από την άλλη, τον πόνο και τη θλίψη που νιώθει ολόκληρη η κοινωνία μας αυτές τις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα».

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη φρικτή μαζική δολοφονία, που έχει σοκάρει όλη την Ευρώπη, είναι ανατριχιαστικές. Σε βίντεο που έδωσεστη δημοσιότητα η αστυνομία οι Αρχές φαίνεται να ψάχνουν τον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν, «ορμώντας» μέσα στο κτήριο αλλά τελικά τον βρίσκουν νεκρό. Φωνάζουν σε κόσμο να φύγει και τον βοηθούν να το κάνει με ασφάλεια.

Η Τσεχία πενθεί την μεγαλύτερη ένοπλη επίθεση στην σύγχρονη ιστορία της χώρας με 14 νεκρούς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος φοιτητής, δράστης σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε 25 στην Σχολή Καλών Τεχνών και έχει ταυτοποιήσει τους νεκρούς. Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε ένας από τους βαριά τραυματίες και οι νεκροί μαζί με τον δράστη ανέρχονται πλέον σε 15.

Πριν «γαζώσει» τους πάντες έστειλε μήνυμα στη φίλη του

Σύμφωνα με τις Αρχές ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος», δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε άδεια οπλοχρησίας. Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν εσωστρεφή «σπασίκλα» που γοητευόταν από τα όπλα και μισούσε τον κόσμο. Ο δράστης, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, είχε ολοκληρώσει την προπτυχιακή του διατριβή για την Πολωνική ιστορία του 19ου αιώνα.



Ο 24χρονος φέρεται να έστειλε μήνυμα στη φίλη του για να της πει ότι θα αυτοκτονήσει, με αποτέλεσμα να ελέγχεται το αν έπαιξε και εκείνη κάποιο ρόλοστην επίθεση.

Φέρεται να είχε εμπνευστεί το μακελειό από παρόμοια επίθεση που είχε πραγματοποιήσει μια 14χρονη στη Ρωσία. “Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία. Η Alina Afanaskina με έχει βοηθήσει πάρα πολύ“, ανέφερε μεταξύ άλλων σε μήνυμά του στο Telegram.

Οι Αρχές πιστεύουν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς και έναν άλλο άνδρα και τη δύο μηνών κόρη του στις 15 Δεκεμβρίου. Η τσεχική αστυνομία, που ερευνά το σπίτι του, επιβεβαίωσε ότι ένα όπλο που βρέθηκε στο κατάλυμα χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσει τον πατέρα και το μωρό του, γράφει η Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, η αστυνομία βρήκε επίσης μια αυτοσχέδια βόμβα στο κελάρι. Αστυνομική πηγή είπε στη La Stampa ότι η αυτοσχέδια βόμβα αποτελούνταν από «κύλινδρο, πυρομαχικά, πυροτεχνικό υλικό και χημικές ουσίες».

Η έρευνα συνεχίζεται εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της βαλλιστικής.

Ο δολοφόνος ήθελε να μπλοκάρει όλες τις εξόδους, για να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Τσεχίας, ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ διέθετε εξοπλισμό ώστε να αποκλείσει την είσοδο κα την έξοδο ατόμων στο κτίριο αλλά και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους μπορούσε. Βέβαια, όπως έχει ανακοινωθεί και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα θύματά του ήταν τυχαία και πυροβολούσε αδιακρίτως. Μέρος του οπλισμού απεικονίζεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Ο εξοπλισμός για τις πόρτες που βρέθηκε:

Image

Image

«Προλάβαμε μεγαλύτερη σφαγή»

Ανακοινώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, η αστυνομία αποφάσισε να συνεχίσει να παρακολουθεί ορισμένους ευαίσθητους χώρους, όπως τα σχολεία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ δήλωσε ότι ο δράστης της επίθεσης, άγνωστος στην αστυνομία, είχε στην κατοχή του «τεράστιο οπλοστάσιο και πυρομαχικά» και ότι η ταχεία αντίδραση της αστυνομίας πρόλαβε μεγαλύτερη σφαγή.

Άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια

Χθες δεκάδες Τσέχοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το πανεπιστήμιο της Πράγας, εκεί οπου ο 24χρονος σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε 24 προτού αυτοκτονήσει στη χειρότερη σφαγή στην ιστορία της χώρας.

Στην είσοδο του κτιρίου, κάτοικοι της τσεχικής πρωτεύουσας συγκεντρώθηκαν σε μικρές ομάδες και δημιούργησαν ένα μνημείο με εκατοντάδες κεριά προς τιμήν όσων έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία. Ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα κατέθεσε συγκινημένος λουλούδια.

Image

Image

"Δεν βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στην Τσεχική Δημοκρατία ", είπε ο ένας 17χρονος μαθητής που πηγαίνει σε ένα κοντινό λύκειο.

«Ήρθα για να αποτίσω φόρο τιμής στους δολοφονηθέντες φοιτητές, επίσης επειδή θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε από εμάς», είπε ο Αντονίν Βολβκα, φοιτητής σε ένα τεχνικό πανεπιστήμιο, αφού άναψε ένα κερί μπροστά στο χώρο.

«Πραγματικά, θα μπορούσα να ήμουν εγώ», πρόσθεσε.

In the snow, people are coming to light candles & lay flowers at Prague’s Charles University. @9NewsAUS pic.twitter.com/SAowMPOy8B — Edward Godfrey (@EdwardGodfrey9) December 22, 2023

Ημέρα πένθους η 23η Δεκεμβρίου

Η κυβέρνηση κήρυξε ημέρα πένθους την 23η Δεκεμβρίου και ο τσεχικός πληθυσμός θα τηρήσει το μεσημέρι ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Βόντρασεκ, η αστυνομία άρχισε να αναζητεί τον φοιτητή πριν από την επίθεση, αφότου ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός στο χωριό Χόστουν, δυτικά της Πράγας.

Ο δράστης «έφυγε για την Πράγα δηλώνοντας ότι θέλει να αυτοκτονήσει», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η αστυνομία ερεύνησε κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο δράστης επρόκειτο να παρουσιασθεί για μάθημα, αλλά εκείνος κατευθύνθηκε τελικά στο γειτονικό κεντρικό κτίριο της Σχολής στο ιστορικό κέντρο της Πράγας.

Alert - Prague massacre police bodycam footage shows cops racing through building, treating wounded before finding gunman dead on the roof: First victim is named as university director as video shows killer firing from balcony https://t.co/v3DmxU4Evi pic.twitter.com/qmmcTKpmsi — Alert Content (@thealertcontent) December 22, 2023

Όλα έγιναν μέσα σε 20 λεπτά

Η αστυνομία έμαθε για την ένοπλη επίθεση στις 15.00 GMT και ανέπτυξε αμέσως δύναμη επέμβασης.

Είκοσι λεπτά αργότερα, ο δράστης βρέθηκε νεκρός.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα έρευνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης εμπνεύσθηκε από «παρόμοιο περιστατικό στην Ρωσία», χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST He was a history student at Charles University. He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim. Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/4Z8I4n6LJa — Umer Khayam (@KhayamTV) December 21, 2023

⛔️ BREAKING NEWS ~ At least 10 people have died, and 30 others were injured in a mass shooting at a university in Prague. “The shooter from the University of Prague is called David Kozak” Kozak opened fire on the fourth floor of the Faculty of Philosophy building at Charles… pic.twitter.com/a1VDnRmrvE — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) December 21, 2023



Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter, ότι την Πέμπτη λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της για ένα περιστατικό που συνέβη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ της τσεχικής πρωτεύουσας.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στον τέταρτο όροφο. «Όλο το κτίριο εκκενώθηκε. Υπήρξαν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο» ανέφερε αρχικά η αστυνομία.

Σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν από τα πυρά, μερικοί φοιτητές σκαρφάλωσαν από τα παράθυρα και κάθισαν στην προεξοχή.

