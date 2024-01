Dragonfire: Οι Βρετανοί έφτιαξαν κανονικό laser όπλο ικανό να κόβει drones στη μέση

Το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρόσφατη δοκιμή του οπλικού συστήματος "Dragonfire" (φωτιά του δράκου σε ελεύθερη μετάφραση), το οποίο είναι στην ουσία ό,τι πιο κοντινό έχει βρεθεί η ανθρωπότητα στο να κατασκευάσει ένα όπλο λέιζερ όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας εδώ και δεκαετίες .

Τεχνικά πρόκειται για ένα όπλο λέιζερ κατευθυνόμενης ενέργειας (LDEW/ Laser Directed Energy Weapon), το οποίο δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε υψηλή ισχύος βολή κατά εναέριων στόχων. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής στις Εβρίδες, λίγο έξω από την βορειοδυτική ακτή της Σκωτίας.

DragonFire is an advanced military laser, being developed by @dstlmod and 🇬🇧 industry.

The laser-directed energy weapon engages targets at the speed of light, using an intense beam of energy to cut through objects, leading to structural failure.

👉 https://t.co/LmQcE9EPrg pic.twitter.com/IZRjSFxpAV

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2024