Πράγα: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στο κέντρο της πόλης - Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Η τσεχική αστυνομία με ανάρτηση στο Twitter ανέφερε ότι απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

​" Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί!!! Ολόκληρο το κτίριο εκκενώνεται αυτή τη στιγμή και υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο ", ανακοίνωσε η αστυνομία το απόγευμα σχετικά με την υπόθεση πυροβολισμών στο Σχολή Τεχνών, Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πράγας, ο δράστης θα πρέπει να έχει πεθάνει αφού έπεσε από την ταράτσα.

Στη φωτό και στο παρακάτω λινκ φαίνεται ο δράστης, πριν εξουδετερωθεί:

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv

— BNO News (@BNONews) December 21, 2023