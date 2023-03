Τρόμος στον αέρα: Επιβάτες τραυματίστηκαν από αναταράξεις σε πτήση της Lufthansa (βίντεο)

Αρκετοί επιβάτες αεροσκάφους της Lufthansa, με προορισμό τη Φρανκφούρτη, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, λόγω αναταράξεων.

Σοβαρές αναταράξεις σημειώθηκαν σε πτήση της Lufthansa, μετά την απογείωση του Airbus από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Το αεροσκάφος της Lufthansa αναγκάστηκε να εκτραπεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Ουάσινγκτον Ντάλες στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, ενώ στην καμπίνα δημιουργήθηκε ταραχή στο επιβατικό κοινό και τραυματίσθηκαν επτά επιβάτες, δήλωσαν εκπρόσωποι της γερμανικής εταιρείας.

Video από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνει τρόφιμα και άλλα αντικείμενα πεσμένα, τα οποία εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των αναταράξεων.

Lufthansa Airbus A330-300 (D-AIKK, built 2008) operating #LH469 from Austin to Frankfurt safely diverted to Washington-IAD Intl(KIAD), VA bc of multiple injuries on board due to severe turbulences. The A330 was flying over W Virgina at 37000 ft at the time. Video: Susan Zimmerman pic.twitter.com/D2cfnR56WY

