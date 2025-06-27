Τροχαίο - σοκ: Εργάτης που επισκεύαζε φανάρι κρέμεται ανάποδα - Φορτηγό έπεσε πάνω σε γερανό (βίντεο)
τροχαίο λουϊζιάνα
clock 10:32 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου σε δρόμο στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ όπου ένας εργάτης, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε φανάρι κυκλοφορίας, παραλίγο να χάσει τη ζωή του όταν διερχόμενη νταλίκα συγκρούστηκε με τον γερανό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση στο Denham Springs, όταν το βαρύ όχημα επιχείρησε να στρίψει και η γωνία του τρέιλερ χτύπησε το αναβατόριο στο οποίο βρισκόταν ο τεχνικός. Η σύγκρουση άφησε τον άνδρα μετέωρο στον αέρα, σε μια σκηνή που κόβει την ανάσα.

Δείτε το βίντεο:

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο τεχνικός που ήταν δεμένος με ιμάντες, υπέστη μόνο ελαφρείς τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Denham Springs.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύγκρουση.

