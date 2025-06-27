Τροχαίο - σοκ: Εργάτης που επισκεύαζε φανάρι κρέμεται ανάποδα - Φορτηγό έπεσε πάνω σε γερανό (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου σε δρόμο στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ όπου ένας εργάτης, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε φανάρι κυκλοφορίας, παραλίγο να χάσει τη ζωή του όταν διερχόμενη νταλίκα συγκρούστηκε με τον γερανό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση στο Denham Springs, όταν το βαρύ όχημα επιχείρησε να στρίψει και η γωνία του τρέιλερ χτύπησε το αναβατόριο στο οποίο βρισκόταν ο τεχνικός. Η σύγκρουση άφησε τον άνδρα μετέωρο στον αέρα, σε μια σκηνή που κόβει την ανάσα.

Δείτε το βίντεο:

🚨#BREAKING: Watch Wild footage as dash camera captured the moment an 18-wheeler struck a utility worker from above leaving him dangling in midair

⁰📌#Denham | #Louisiana⁰⁰Watch wild dashcam footage from Denham Springs, Louisiana, as an electrical worker is seen servicing a… pic.twitter.com/xajVnoOBQN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 26, 2025

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο τεχνικός που ήταν δεμένος με ιμάντες, υπέστη μόνο ελαφρείς τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Denham Springs.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύγκρουση.

