Τραγωδία στο Βανκούβερ: Το κίνητρο του οδηγού αναζητούν οι Αρχές (βίντεο)

Το κίνητρο πίσω από το περιστατικό όπου οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, αναζητούν οι Αρχές το Βανκούβερ του Καναδά.

Ο οδηγός, έχει τεθεί ήδη υπό κράτηση και είναι ένας Ασιάτης 20 - 30 ετών σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε κατευθείαν στο πλήθος και δεν σταμάτησε.

Μάλιστα σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες ο οδηγός φέρεται κατά τη σύλληψη του να έλεγε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί ότι «λυπόταν» και να μην τον βιντεοσκοπούν. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης. Ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών δεν δόθηκαν από την αστυνομία.

Συγκλονιστικά βίντεο

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους διασώστες να προσπαθούν να βοηθήσουν τα θύματα.

so many police cars, fire trucks and ambulances came through. scary stuff pic.twitter.com/0TvQvd6QNA

Ο Γιόσεμπ Βαρντέχ συνιδιοκτήτης του καντίνας, περιέγραψε σε τηλεφωνική συνέντευξη πώς έγινε το περιστατικό. «Δεν κατάφερα να δω τον οδηγό, το μόνο που άκουσα ήταν τις στροφές τις μηχανής να αυξάνονται», εΊπε.

«Μετά κοίταξα και είδα ανθρώπους εκτοξεύονται στον αέρα. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα», πρόσθεσε.

Μια άλλη γυναίκα που μίλησε με την Postmedia, αλλά δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι βρισκόταν στο φεστιβάλ όταν έλαβε ένα πανικόβλητο τηλεφώνημα από την κόρη της. «Είπε "μαμά, πρέπει να κρυφτείς. Κάποιος οδηγεί και προσπαθεί να πατήσει πάνω από πολλούς ανθρώπους».

«Είδα παιδιά στο πάτωμα, τραυματισμένα, να κλαίνε. Κάτω από τις καντίνες υπήρχαν πτώματα εκεί. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην περιοχή ήταν έξω και όλοι ήταν τόσο σοκαρισμένοι», πρόσθεσε.

SUV Vehicle that drove into a crowd in Vancouver Canada tonight killing several people and wounding many others during the Lapu Lapu Filipino festival.

Details of the driver are not available at this time.

Pray for Canadians who are voting on Monday tomorrow.#Vancouver pic.twitter.com/iO9oTwphs0

— Moni 💕 (@MoniFunGirl) April 27, 2025