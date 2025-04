Καναδάς: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ -Πολλοί νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Πολλοί νεκροί και τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός στο Βανκούβερ του Καναδά, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, σε φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης του Καναδά, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Δεν έχει γίνει, ωστόσο, οτιδήποτε γνωστό για τα κίνητρα του δράστη ή αν πρόκειται για δυστύχημα.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1

Το συμβάν έγινε περίπου στις οκτώ το βράδυ τοπική ώρα, όταν πολίτες βρίσκονταν στο ετήσιο φεστιβάλ Lapu lapu που τιμά την κουλτούρα των Φιλιππίνων.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν σωστικά συνεργεία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο, την ώρα που αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται στο έδαφος, τραυματισμένοι.

Ο αριθμός των νεκρών αλλά και των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025