Ιστορικές στιγμές στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου: Η χειραψία ειρήνης και η μίνι σύνοδος κορυφής

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Φραγκίσκο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και την παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και περισσότερες από 100 επίσημες αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης κορυφαίες προσωπικότητες της ηγεσίας της Ευρώπης, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Με συγκεντρωμένους τόσους πολλούς παγκόσμιους ηγέτες παρόντες, η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου έλαβε χαρακτήρα μίας από τις σημαντικότερες διεθνείς συγκεντρώσεις της χρονιάς.

Ακολουθούν πέντε καθοριστικές στιγμές, όπως τις κατέγραψε το Euronews:

1. Η αυθόρμητη μίνι σύνοδος κορυφής Τραμπ - Ζελένσκι

Η αυθόρμητη συνάντηση ηγετών στο Βατικανό, έδωσε μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία δείχνουν τους Ζελένσκι, Τραμπ, Μακρόν και Στάρμερ συγκεντρωμένους σε μια μαρμάρινη αίθουσα πριν από την κηδεία, με τον Γάλλο πρόεδρο να ακουμπά υποστηρικτικά το χέρι του στον ώμο του Ουκρανού ομολόγου του.

Τραμπ και Ζελένσκι είχαν επίσης μια κατ' ιδίαν συνομιλία 15 λεπτών μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Οι δύο τους κάθονταν πρόσωπο με πρόσωπο στο κέντρο μιας μαρμάρινης αίθουσας χωρίς βοηθούς ή συμβούλους κοντά τους, γεγονός που υποδηλώνει μια ιδιωτική και άμεση συνομιλία μεταξύ τους.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική» με σχέδια για περαιτέρω συζητήσεις αργότερα εντός της ημέρας. Αυτή η άμεση και φαινομενικά εγκάρδια αλληλεπίδραση ήρθε σε έντονη αντίθεση με τις πρόσφατες δημόσιες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν καλή και φέρει τη δυνατότητα να γίνει ιστορική.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

2. Το απροσδόκητο «σημάδι ειρήνης» Τραμπ και Μακρόν

Σε μια άλλη αξιοσημείωτη στιγμή κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης λειτουργίας, ο Τραμπ συμμετείχε στο τελετουργικό γνωστό ως «σημάδι της ειρήνης», κατά το οποίο το εκκλησίασμα καλείται να προσφέρει μια χειρονομία ειρήνης ο ένας στον άλλον, συνήθως μια χειραψία, μια υπόκλιση ή μια αγκαλιά, ανάλογα με την παράδοση.

Κατά το τελετουργικό ο Τραμπ αντάλλαξε χειραψίες με τους ηγέτες που κάθονταν κοντά του: Τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, με τον οποίο έπαιξε πρόσφατα γκολφ στη Φλόριντα, και τον Εσθονό πρόεδρο Αλάρ Κάρις.

Χειραψία αντάλλαξε επίσημε με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καθόταν σε μικρή απόσταση από τον ίδιο.

Η χειραψία με τον Μακρόν κατέστη δυνατή χάρη στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις θέσεις της πρώτης σειράς, καθώς το πρωτόκολλο του Βατικανού παραμερίστηκε για το πρωτοφανές αυτό γεγονός.

Στον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια, αλλά και στον Ζελένσκι, δόθηκαν θέσεις στην πρώτη σειρά μαζί με άλλους σημαντικούς ηγέτες, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία της κηδείας.

3. Η δεύτερη συνάντηση του Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στα σκαλιά της πλατείας του Αγίου Πέτρου αντάλλαξαν χειραψία ο πρόεδρος Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ήταν η πρώτη τους συνάντηση από τις 21 Ιανουαρίου 2020, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Αν και σύντομη και περιορισμένη σε τυπικές ευγένειες, η αλληλεπίδραση φάνηκε θερμή, παρά τις πρόσφατες διατλαντικές εντάσεις για τους εμπορικούς δασμούς.

Η φον ντερ Λάιεν έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι «είχε καλές ανταλλαγές απόψεων» με αρκετούς από τους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον Πάπα.

Today, leaders from around the world gathered to pay their final tribute to His Holiness Pope Francis.

I had good exchanges with several of them. pic.twitter.com/POvdgaFRGe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025