Τουρκία: Μετά τους σεισμούς αντιμέτωποι με τις πλημμύρες - Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν χθες Τετάρτη οι ισχυρές βροχοπτώσεις στις σεισμόπληκτες επαρχίες Σανλιούρφα και Αντίγιαμαν στην νοτιοανατολική Τουρκία.

Κοντέινερ που φιλοξενούσε τετραμελή οικογένεια σεισμοπλήκτων στην Αντίγιαμαν παρασύρθηκε από χείμαρρο. «Δυστυχώς, εντοπίσαμε νεκρό έναν εκ των τεσσάρων αγνοουμένων. Η έρευνα για τους άλλους τρεις συνεχίζεται», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Στη Σανλιούρφα ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο πέρασμά τους, πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια, μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, δείχνουν βίντεο που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) γνωστοποίησε πως συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια δυτών αναπτύχθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων που παγιδεύτηκαν σε πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς και για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Υπογραμμίζει ότι περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε σεισμόπληκτες επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας σε διάστημα 24 ωρών.

Ο πληθυσμός των δύο επαρχιών ανέρχεται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν ακόμη να ορθοποδήσουν μετά τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 48.000 ανθρώπους στην Τουρκία και άφησαν εκατομμύρια άλλους άστεγους. Δεκάδες χιλιάδες σεισμόπληκτοι παραμένουν σε σκηνές και κοντέινερ – οι προσωρινές στέγες πολλών πλημμύρισαν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

At least 14 people have died in floods in southern Turkey, just over a month after a deadly series of earthquakes hit the area.#news #turkey #turkeyfloods pic.twitter.com/5oyUTc5tZb

