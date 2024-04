Τουρκία: Ένας νεκρός από κατάρρευση μπαλκονιού κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών στις εκλογές (βίντεο)

Σε τραγωδία κατέληξαν οι πανηγυρισμοί στην επαρχία Ταβάς στην Τουρκία για τη νίκη του υποψήφιου δημάρχου της αντιπολίτευσης (CHP) στις εκλογές της Κυριακής (31/3) όταν μπαλκόνι στο οποίο βρίσκονταν οχτώ στελέχη του κόμματος, κατέρρευσε με αποτέλεσμα ένα να χάσει τη ζωή του και δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

Νεκρός, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του CHP, Μεχμέτ Παλάζ.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, - IHA

According to the agency, another 8 people were hospitalized. pic.twitter.com/fBqdB4qqtY

