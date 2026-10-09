ΠΑΡ.09 Οκτ 2026 17:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Το τρολάρισμα της Ναβί Πιλάι μόλις πήρε το Νόμπελ Ειρήνης: «Ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ»

Ναβί Πιλάι
clock 16:35 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», αστειεύθηκε η Νάβι Πιλάι μόλις έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 από τη Νυρεμβέργη όπου συμμετέχει σε συμπόσιο διεθνούς δικαίου όταν οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

«Όμως ως δικηγόρος και δικαστής πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι είναι όντως αλήθεια, πρόσθεσε γελώντας.

Αυτή την αντίδραση της Πιλάι απαθανάτισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ και ανέβασε το βίντεο στο Χ.

«Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω τα όσα συμβαίνουν εκεί γενοκτονία», σημειώνει η Πιλάι.

*Φωτογραφία: Navi Pillay | ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Διαβάστε επίσης 

Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι το φετινό βραβείο

H χώρα που ετοιμάζει «μπλόκο» στα έξυπνα γυαλιά: Φόβοι για κρυφές βιντεοσκοπήσεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νόμπελ Τράμπ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis