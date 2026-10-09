Το τρολάρισμα της Ναβί Πιλάι μόλις πήρε το Νόμπελ Ειρήνης: «Ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», αστειεύθηκε η Νάβι Πιλάι μόλις έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 από τη Νυρεμβέργη όπου συμμετέχει σε συμπόσιο διεθνούς δικαίου όταν οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

«Όμως ως δικηγόρος και δικαστής πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι είναι όντως αλήθεια, πρόσθεσε γελώντας.

Αυτή την αντίδραση της Πιλάι απαθανάτισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ και ανέβασε το βίντεο στο Χ.

Amazing moment. Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize. We are all so thrilled! This is her first reactions upon hearing the news: https://t.co/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

«Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω τα όσα συμβαίνουν εκεί γενοκτονία», σημειώνει η Πιλάι.

*Φωτογραφία: Navi Pillay | ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Διαβάστε επίσης

Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι το φετινό βραβείο

H χώρα που ετοιμάζει «μπλόκο» στα έξυπνα γυαλιά: Φόβοι για κρυφές βιντεοσκοπήσεις