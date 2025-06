Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους

Το Ισραήλ και το Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν ομοβροντίες πυραύλων και απειλές για πέμπτο συνεχόμενο βράδυ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως θα έπληττε την ισραηλινή επικράτεια «χωρίς διακοπή ως τα ξημερώματα» έπειτα από νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον διάφορων στόχων, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης εν μέσω εκπομπής.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες βράδυ πως άρχιζε η «ένατη ομοβροντία» στο πλαίσιο συνδυασμένης επίθεσης «με drones και πυραύλους» από τη 13η Ιουνίου, όταν άρχισε η εύρους άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του, με δημόσια διακηρυγμένο στόχο να εμποδιστεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η ιρανική επιχείρηση αντιποίνων «θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή ως τα ξημερώματα», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δείχνουν στον κόσμο ότι οι εγκληματίες πολέμου που κρύβονται στα καταφύγια στο Τελ Αβίβ δεν θα μείνουν ατιμώρητοι για τα εγκλήματά τους», ανέφερε από την πλευρά του μέσω X ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Θα συνεχίσουμε να σφυροκοπούμε αυτούς τους άνανδρους για όσο χρειαστεί για να σταματήσουν τα πυρά εναντίον του λαού μας», πρόσθεσε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός κήρυξε επανειλημμένα σύντομους συναγερμούς, ιδίως στο Τελ Αβίβ και στην Μπεερσέβα, παροτρύνοντας τους πολίτες να πάνε στα καταφύγια, πάντως προχωρώντας κάθε φορά στην άρση τους λίγο αργότερα.

Από την πλευρά του, το Ιράν ενεργοποίησε «σε υψηλό επίπεδο» την αντιαεροπορική του άμυνα, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Οι πάντες πρέπει να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την Τεχεράνη αμέσως», προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. «Το Ιράν έπρεπε να είχε υπογράψει τη ‘συμφωνία’ που τους είπα να υπογράψουν. Τι κρίμα, τι χαράμισμα ανθρωπίνων ζωών», ανέφερε ακόμα ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε κατόπιν ότι «εξαιτίας αυτού που γίνεται στη Μέση Ανατολή» ο Aμερικανός πρόεδρος επιστρέφει εσπευσμένα από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ γνωστοποίησε παράλληλα πως διέταξε να αναπτυχθούν «επιπλέον δυνατότητες» των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς έχουν ήδη παρατηρηθεί κινήσεις αεροπλανοφόρου με την ομάδα κρούσης του και δεκάδων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού προς την εμπόλεμη ζώνη.

Χθες το πρωί, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν ισραηλινές μεγαλουπόλεις, σε αντίποινα για τη σειρά βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον 24 ανθρώπων από την Παρασκευή.

Στην ιρανική πλευρά, τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πυρηνικών μονάδων, έχον στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 224 ανθρώπων και έχουν τραυματίσει άλλους χίλιους και πλέον από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στην Τεχεράνη, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Κυριακή.

Τρεις εργαζόμενοι της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκαν χθες στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού ενώ έκαναν τη δουλειά τους, ανέφερε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας. Νωρίτερα, οι εκπομπές της ιρανικής δημόσιας τηλεόρασης διακόπηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα, εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης εναντίον του κτιρίου της.

Η επίθεση εξαπολύθηκε καθώς παρουσιάστρια επέκρινε έντονα το Ισραήλ σε απευθείας μετάδοση. Έφυγε βιαστικά από το πλατό μέσα σε σύννεφο σκόνης ενώ συντρίμμια έπεφταν γύρω της.

Η Τεχεράνη καταδίκασε την «απεχθή ενέργεια», το «έγκλημα πολέμου» αυτό και διεμήνυσε στους εργαζόμενους σε δυο τηλεοπτικά δίκτυα στο Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εγκαταστάσεις τους, υπονοώντας πως θα στοχοποιηθούν.

Η μεγαλύτερη αγορά της Τεχεράνης παρέμεινε κλειστή χθες Δευτέρα. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν οι περισσότεροι άδειοι, τα καταστήματα κλειστά με την εξαίρεση κάποιων παντοπωλείων, ενώ πολλοί αυτοκινητιστές είχαν σχηματίσει ουρές σε πρατήρια καυσίμων.

Πωλητής ανέφερε πως έχουν αυξηθεί οι ψυχαναγκαστικές αγορές από κόσμο που θέλει να φτιάξει αποθέματα για έκτακτη ανάγκη, λέγοντας πως του τέλειωσε «το εμφιαλωμένο νερό».

🚨 The Israel-Iran conflict continues on its fourth day

📹 Footage shows smoke rising with the sounds of explosions from an area in Tehran, the capital of Iran ⤵️ pic.twitter.com/O0MlJ96Ohn

— Anadolu English (@anadoluagency) June 16, 2025