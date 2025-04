Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο στη Γάζα – Αναφορές για νεκρούς

Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά νοσοκομείο στη Γάζα. Δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα το νοσοκομείο Αλ Αχλί, καταστρέφοντας το τμήμα επειγόντων περιστατικών και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε άλλα κτίρια.

Το νοσηλευτικό προσωπικό απομάκρυνε εσπευσμένα τους ασθενείς κατόπιν προειδοποιητικού τηλεφωνήματος από κάποιον που ισχυρίστηκε πως ήταν μέλος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, λίγη ώρα πριν από την επίθεση.

Breaking | Al-Ahli Baptist Hospital, which had been providing critical care to civilians in Gaza City amid the ongoing war, has been completely knocked out of service following Israeli airstrikes. pic.twitter.com/LT5ZJsQkLd

— Quds News Network (@QudsNen) April 12, 2025