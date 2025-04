Νιγηρία: Οκτώ νεκροί και 21 τραυματίες όταν λεωφορείο έπεσε σε νάρκη (εικόνες)

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε νάρκη, χθες Σάββατο, σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Μαϊντουγκούρι και Νταμπόα, στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μπαμπάγκανα Ζούλουμ, οι υποψίες στρέφονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ που λυμαίνεται την περιοχή.

#Breaking: Eight Travellers Killed in IED Explosion in Nigeria, Along Maiduguri–Damboa Road.

At least eight travellers lost their lives on Saturday ,April 12, 2025, following an explosion caused by an improvised explosive device (IED) along the Maiduguri–Damboa Road in pic.twitter.com/rsrXcKIXPn

— World Safety (@nickngei2) April 12, 2025