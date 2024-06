Θερμή υποδοχή Πούτιν από τον Κιμ στη Βόρεια Κορέα

Μέσα στη νύχτα υποδέχτηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον υψηλό καλεσμένο του στη Βόρεια Κορέα, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, που έφτασε την Τετάρτη.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή με αγήματα και κόκκινα χαλιά.

Ο Πούτιν έφτασε στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, η οποία ήταν στολισμένη με ρωσικές και βορειοκορεατικές σημαίες μαζί με μεγάλα πορτρέτα των δύο ηγετών. Ακολούθηκε τελετή πριν από τις συνομιλίες στον Κρατικό Ξενώνα Κουμσουζάν, όπου είναι πιθανό να υπογραφεί μια συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Πούτιν στη Βόρεια Κορέα από το 2000 και έρχεται την ώρα που δυτικές χώρες κατηγορούν τον Κιμ ότι προμήθευσε όπλα την ιστορική σύμμαχο Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία κατά παράβαση των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος και των δύο χωρών, ισχυρισμοί που η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ έχουν αρνηθεί επισήμως.

Είναι επίσης η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε ένα χρόνο, αφού ο Κιμ πήγε στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας τον περασμένο Σεπτέμβριο για μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν σε ένα διαστημικό λιμάνι.

BREAKING : 🇷🇺 🇰🇵 North Korea performs Russia's national anthem for President Putin at the capital in Pyongyang. pic.twitter.com/aASHFx57fU

Ο Πούτιν ταξιδεύει με μια σειρά Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Στενή συνεργασία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι δύο χώρες θέλουν να συνεργαστούν στενά για να ξεπεράσουν τις κυρώσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εν όψει των εντεινόμενων αντιπαραθέσεων με την Ουάσινγκτον. Ο Πούτιν τόνισε πριν από την προσγείωσή του ότι εκτιμά τη σταθερή υποστήριξη της χώρας στις στρατιωτικές του ενέργειες στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει σταθερά τις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας που διεξάγονται στην Ουκρανία», έγραψε ο Πούτιν στο άρθρο που δημοσιεύθηκε από το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο χώρες «αναπτύσσουν τώρα ενεργά την πολύπλευρη εταιρική σχέση», για παράδειγμα διατηρώντας την «κοινή γραμμή και στάση της Μόσχας και της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ».

VIDEO: Putin and Kim Jong-Un on who enters the car first. pic.twitter.com/WrQXEIK1FK

