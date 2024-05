Θάνατος Ραϊσί: Η θεωρία συνωμοσίας για τον πιλότο του ελικοπτέρου που συνετρίβη με το όνομα… Eli Kopter

Η συντριβή του ελικοπτέρου του ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραϊσί, και ο θάνατος του ιδίου και άλλων αξιωματούχων έγιναν δεκτά με… πανηγυρισμούς στο Ισραήλ.

Ένα από τα αστεία Ισραηλινών, που κυκλοφόρησαν στα social media, διαδόθηκε και κατέληξε σε θεωρία συνωμοσίας.

You LITERALLY cannot make this stuff up.

Tons of people made the joke that the helicopter pilot was a mossad agent called Eli Copter.

Tons of Israel-haters including actual TV stations are reporting it like it’s a fact.

Moral of the story: When you come after the Jews, not… pic.twitter.com/DylWKVsmBU

— Hillel Fuld (@HilzFuld) May 20, 2024