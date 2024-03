Τέξας: Δύο νεκροί και περίπου 40 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας. Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) ένα φορτηγό μπετονιέρα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μπάστροπ, βορειοανατολικά του Όστιν.

Ένα νήπιο που επέβαινε στο λεωφορείο βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ σκοτώθηκε επίσης ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε το σχολικό και προσέκρουσε σε αυτό επειδή δεν πρόλαβε να φρενάρει.

Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν 44 νήπια και 11 ενήλικοι που επέστρεφαν από εκδρομή σε ζωολογικό κήπο. Στα άλλα δύο οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους, ανέφερε η αστυνομία.

Texas school bus with over 40 pre-K students struck by cement truck, killing 2, authorities say

Wright said in addition to the two people who died, 51 others were injured, including the bus driver.https://t.co/2rhJJt1sY6 pic.twitter.com/1ReiwhzZml

— Sentinel Colorado (@SentinelColo) March 23, 2024