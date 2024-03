Μόσχα: Πάνω από 60 νεκροί στην τρομοκρατική επίθεση - Ασύλληπτοι οι δράστες

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλιακό χώρο του Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται πληροφορίες του ρωσικού δικτύου Baza, τουλάχιστον 62 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο. Για περισσότερους από 60 νεκρούς κάνει λόγο το BBC, αριθμό που επιβεβαιώνει και η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, «η τρομοκρατική επίθεση άφησε πίσω περισσότερους από 60 νεκρούς. Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί», αναφέρει.

Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ περισσότεροι από 146 τραυματίστηκαν εκ των οποίων 60 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι μουσικοί του συγκροτήματος Picnic δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, δήλωσε στο TASS ο διευθυντής του Γιούρι Τσερνισέφσκι.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Το Reuters αναφέρει ότι έγινε ανάρτηση σε κανάλι του Ισλαμικού Κράτους στο Telegram.

Η πλήρης δήλωση αναφέρει: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών στην πόλη Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο σημείο πριν αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους».

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν έχουν συλληφθεί ή εξουδετερωθεί οι δράστες. Το Ισλαμικό Κράτος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι οι άνδρες τους υποχώρησαν με ασφάλεια στη βάση τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το Ισλαμικό Κράτος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε την επίθεση στη Μόσχα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη υπόπτου. Την ίδια στιγμή, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τρία άτομα από την περιοχή της Ινγκουσετίας στη νότια Ρωσία, όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι.

Για την ώρα, οι δράστες και πολλοί από τους θεατές της συναυλίας -που δεν άρχισε ποτέ- παραμένουν μέσα σε ένα φλεγόμενο κτίριο, με μια στέγη υπό κατάρρευση. Εκείνο δε που προκαλεί τρόμο είναι ότι εντός του κέντρου μπορεί να βρίσκονταν την ώρα εκείνη πάνω από 6.000 άνθρωποι.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε ενόπλους που -τόσο στο φουαγιέ όσο και εντός της αίθουσας του συναυλιακού χώρου- πυροβολούσαν αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον 60 ανθρώπους -μεταξύ τους και παιδιά- και τραυματίζοντας 146.

Η λίστα με τους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στον μουσικό χώρο του Δημαρχείου Crocus δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Υγείας της Περιφέρειας της Μόσχας. Ο υπουργός Υγείας της Ρωσίας Μιχαήλ Μουράσκο δήλωσε ότι 115 άνθρωποι νοσηλεύονται - πέντε από αυτούς είναι παιδιά. 60 από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε καμία σχέση» λέει το Κίεβο

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του σχολίασε πως το Κίεβο δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση στη Μόσχα και πως παρά το γεγονός ότι δέχεται πόλεμο από τη Ρωσία εδώ και δύο χρόνια, οι κατηγορίες αποτελούν προβοκάτσια του Κρεμλίνου.

Η Ουκρανία «δεν έχει καμία απολύτως σχέση» με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 100 στη Μόσχα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντόλιακ, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

ΕΕ για το μακελειό στη Μόσχα: Σοκ και αποτροπιασμός

Σοκ και αποτροπιασμό από τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εκφράζει η ΕΕ.

Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο αναφέρει:

«Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

