Μακελειό στη Μόσχα: Πολλοί νεκροί από επίθεση ενόπλων σε χώρο συναυλίας (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το απόγευμα της Παρασκευής καθώς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε συναυλιακό χώρο ένοπλοι εισέβαλαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει συνεχώς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο Crocus City Hall με τους ενόπλους να μην είναι μόνο τρεις - όπως αρχικά μεταδιδόταν - αλλά περισσότεροι, τουλάχιστον πέντε, φορώντας μάλιστα στρατιωτικές στολές. Από την επίθεση μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Πρόκειται για μακελειό στη χώρα του Βλαντιμιρ Πούτιν.

A fire has broken out at Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/pNF2ACDQUp — Russian Market (@runews) March 22, 2024

Σύμφωνα με τα ρωσικά ενημερωτικά δίκτυα Ria Novosti και TASS, διατάχθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς επιχείρηση εκκένωσης.

#NOW A shooting incident occurred in the Crocus City Hall concert venue near #Moscowpic.twitter.com/GWW1oGDKpZ — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 22, 2024

Εντός του κτιρίου ξέσπασε πυρκαγιά ύστερα από έκρηξη, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.

Από τα βίντεο φαίνονται οι σκηνές πανικού που επικρατούν όπως και η στιγμή που οι ένοπλοι εισβάλλουν στον χώρο.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead. Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί δραματικά.

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

Σημειώνεται ότι στις 7 Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε εκδώσει ειδική πρειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.

